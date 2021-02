DGI-formand sætter pris på, at man fra 1. marts igen kan samle op til 25 personer til udendørs idræt.

Fra 1. marts får langt flere danskere igen mulighed for at dyrke idræt på breddeplan.

Onsdag oplyste regeringen således, at forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves nemlig fra 5 til 25 personer.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) er glad for, at der nu åbnes mere op og påpeger, at enhver åbning er et lyspunkt for børn og unge.

- Aftalen betyder meget for at modvirke dårlig trivsel for børn og unge, herunder at vi nu kan åbne den udendørs idræt med et loft på 25 personer, lyder vurderingen fra DGIs formand, Charlotte Bach Thomassen, i en skriftlig kommentar.

- Men vi er også meget bevidste om, at mange børn og unge ikke får alle deres hverdagsfællesskaber åbnet med denne aftale, og at der ligger mange tunge prioriteringer bag. Derfor må de kommende faser have fokus på alle børn og unge deres skoleliv og hele deres fritidsliv.

Til gengæld er indendørs idrætsfaciliteter ikke en del af den indledende del af genåbningen af samfundet.

Det betyder, at restriktionerne her er forlænget til og med 5. april.

- Derfor må de kommende faser af genåbningen have fokus på alle børns fællesskaber, herunder de indendørs idrætter.

- Heldigvis går vi mod lysere og varmere tider, hvor flere og flere idrætsaktiviteter kan rykke udendørs, og vi vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores idrætsforeninger med at sætte gang i aktiviteter efter myndighedernes anbefalinger, siger DGI-formanden.

