Blot 18 år gammel er den østrigske skiløber Johanna Bassani død.

Bassani blev regnet for et af Østrigs store talenter med et gennembrud i denne sæson, og hun skulle have deltaget ved VM.

Sidste januar vandt hun blandt andet sølv ved ungdoms-OL.

»Det er med stor forfærdelse og dyb sorg, at det østrigske skiforbund har modtaget nyheden om, at den unge idrætskvinde Johanna Bassani er død. Kombinationsløberen døde tirsdag 5.maj 2020, helt uventet, i sit 19. år,« skriver forbundet.

Foto: Det østrigske skiforbund

»Hinzenbach-udøveren tilhørte landsholdstoppen og var en af de store talenter i sin idrætsgren. Med Johanna, som var lidenskabelig optaget af natur, har skifamilien og specielt det kvindelige kombinationslandshold mistet en varm og populær landsholdsveninde,« tilføjer det.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men noget kunne imidlertid tyde på, at hun har begået selvmord.

Det skriver oe24.at, hvor det også står, at Bassani skulle have efterladt afskedsbreve med beskeden om, at presset på hende var blevet for stort.

»Flere breve er blevet fundet,« siger en unavngiven advokat og tilføjer, at hun blandt andet skulle have skrevet:

»Jeg kan ikke gøre det her længere. Jeg kan ikke mere.«

Nyheden om Bassanis tragiske dødsfald har sendt chokbølger gennem det østrigske medielandskab.

»Chok for det østrigske skiforbund. Kombinationstalentet er død, bare 18 år gammel,« skriver Kleine Zeitung.

»Tragedie. Kombinationsløber dør, 18 år gammel,« lyder det hos Kronen Zeitung.