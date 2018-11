Der findes mange dårlige undskyldninger. Wesley Harms er lidt mere mærkværdig end de fleste.

Hollænderen havde netop tabt en kamp i dart-turneringen Grand Slam of Darts 10-2 til skotske Gary Anderson, da han mødte den hollandske tv-station RTL7L til et noget opsigtsvækkende interview. Det skriver The Guardian.

»Det kommer til at tage to aftener, før den her lugt er væk fra min næse,« sagde Wesley Harms.

Til tv-stationen forklarede han, hvordan hans dårlige præstation i kampen skyldtes, at hans modstander pruttede så meget, at han simpelthen ikke var i stand til at koncentrere sig på grund af den 'voldsomme lugt'.

Gary Anderson. Foto: Peter Cziborra Vis mere Gary Anderson. Foto: Peter Cziborra

Men Gary Anderson mente på ingen måde, at han stod bag den stinkende sabotage. I stedet anklagede han hollænderen tilbage.

»Det kom fra hans side, og det var æg. Rådne æg. Men ikke fra mig. Hver gang jeg fik forbi ham, var der en brise af rådne æg - det er derfor, jeg tænker, det var ham. Det var i hvert fald ikke mig,« siger Gary Anderson til The Guardian.

»Det var slemt. Det stank. Og så begyndte han at spille bedre. Han må have haft brug for at komme af med noget. Hvis der er nogen, der har gjort sådan noget, så har de brug for en læge,« fortsatte han.

Hollænderen nægter sig dog skyldig.

»Hvis han siger, det er mig, så har han taget 1010 procent fejl. Jeg sværger ved mine børns liv, at det ikke var min skyld. Jeg har før haft dårlig mave på scenen og indrømmet det. Så jeg ville ikke lyve, hvis det var mig,« svarede Wesley Harms tilbage.

Sikkert var det dog, at lugten fik hollænderen ned med nakken - og at Gary Anderson nu står klar til kvartfinalen ved turneringen, hvor vinderen kan løfte en check på én million kroner.