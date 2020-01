Den fik hverdagen til at hænge sammen.

For basketball-ikonet Kobe Bryant betød helikopteren nemlig, at han kunne få tid til både træning og sin familie med de fire døtre.

Søndag styrtede den verdensberømte sportsmand i døden sammen med sin 13-årige datter Gianna og syv andre.

Udover piloten var det alle personer, der var relateret til datterens baskeballhold, og selskabet var på vej til børnenes baskeballkamp.

Nyheden om styrtet spredte sorg og forfærdelse over hele verden, og midt i sorgen kan det virke meningsløst, at den legendariske spiller og hans venner skulle miste livet på en flyvetur på godt 100 kilometer.

En tur, som kunne klares i bil på en god times tid.

Men helikopteren var en helt almindelig - og nødvendig - del af Kobe Bryants hverdag.

Det fortalte han selv i podcasten The Corp i december 2018.

Han stod op hver morgen klokken fire for at træne, inden han tog hjem, vækkede børnene og kørte dem i skole.

Når børnene var sendt afsted, tog han til Los Angeles for at træne igen, men når han skulle hjem, blev han fanget i myldretiden.

»Men så begynder trafikken at blive meget tæt. Og jeg vil ikke gå glip af en forestilling på skolen, fordi jeg sidder fast i trafikken. Så jeg måtte finde en måde, så jeg stadig kunne fokusere på træning, men alligevel ikke gå glip af familietid. Så derfor fiksede jeg en helikopter, så jeg kunne komme frem og tilbage på et kvarter,« fortæller han i programmet.

»Min kone sagde: 'Hør her, jeg kan hente dem (børnene, red.), men jeg sagde: 'Nej, nej, nej! Jeg vil gøre det'.«

På den måde blev helikopteren altså en naturlig del af Kope Bryants rutiner. Ifølge magasinet People havde han og hans kone Venessa angiveligt en aftale om, at de aldrig fløj sammen i helikopteren.

Og netop familielivet var en utrolig vigtig del af basketball-ikonets liv.

»At være far er den ting, som jeg er mest stolt af i denne verden; det er min største bedrift,« har han tidligere udtalt til samme medie:

»Jeg har lært så meget, men måske har den dybeste ting været den voldsomme, ubetingede kærlighed, du har til dine børn, når du bliver forældre. Jeg er taknemmelig over at have haft den oplevelse fire gange nu, og der er ikke noget mere magtfuldt i denne verden.«