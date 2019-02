Natten til mandag klokken 00.30 løber verdens største endags-sportsbegivenhed af stablen.

Det er tid til Super Bowl 53, der i år står mellem Los Angeles Rams og New England Patriots.

B.T. klæder dig her på fra A til Å om dette års Super Bowl - holdene, stjernerne og showet.

A - Atlanta: Mercedes-Benz Stadium i Atlanta, Georgia, kommer til at danne ramme om dette års Super Bowl.

B - Bill Belichick: Cheftræner for Patriots siden 2000. Har ført dem i Super Bowl otte gange. Han har selv vundet Super Bowl syv gange - fem gange som cheftræner for Patriots og to gange som forsvarstræner for New York Giants. Vinder han sin ottende ring i år, går han alene i spidsen på listen over NFL-aktører med flest ringe.

C - Commercials: Reklamer under Super Bowl er et stort samtaleemne. Firmaer går all in på mindeværdige reklamer og betaler dyre domme for at bruge kendte skuespillere.

D - Drenge: For første gang i Super Bowls historie er der to mænd med blandt cheerleaderne. Quinton Peron og Napoleon Jinnies er cheerleaders hos LA Rams.

E - Ejere: Det koster mange millioner dollars at køre et NFL-hold. Pengene bliver spyttet i klubberne af rige ejere. Robert Kraft ejer New Englands Patriots, mens Stan Kroenke ejer Los Angeles Rams (jo, ham der også ejer Arsenal).

F - Franchise: Et NFL-hold betegnes som et franchise. Derfor taler man om, at Rams møder Patriots og ikke Los Angeles møder New England. Flere byer kan have flere franchises, og franchises kan let flytte rundt, hvis de vil. Læs videre for at se et eksempel.

G - G.O.A.T.: Greatest Of All Time. Tom Brady er quarterback for New England Patriots og efterhånden bredt anerkendt som den bedste spiller i NFL nogensinde. Kan vinde Super Bowl for sjette gang og være den eneste spiller til at gøre det.

H - Halftime-show: Mange musikere har det som en drøm at få lov til at optræde ved det store halftime-show med millioner af seere. I år er det bandet Maroon 5, der får følgeskab af rapperne Travis Scott og Big Boi.

I - Insane: I skrivende stund koster den billigste billet til Super Bowl 18.500 kroner, mens den dyreste kan anskaffes for 78.500 kroner.

J - Janet Jackson: Det famøse nip slip under Halftime-showet i 2004 har sat sit præg. På grund af den episode er der kommet forsinkelse på amerikansk tv, når der sendes direkte sportsbegivenheder. Bryster er altså også såååå farlige...

K - Knight: Soul-sangerinden Gladys Knight får æren af at fremføre den amerikanske nationalmelodi før kampstart.

L - LIII: NFL bruger romertal til at beskrive, hvilken udgave de er nået til. Har du ikke en Julius Cæsar gemt i dig, er vi nået til nummer 53.

M - MVP: Står for 'Most Valueable Player' - den bedste spiller. Der kåres en MVP for sæsonen og for Super Bowl. Tom Brady har vundet Super Bowl-MVP fire gange og sæsonens MVP tre gange.

N - Nej tak: Angiveligt har flere kunstnere takket nej til at optræde ved årets Super Bowl. Ifølge Entertainment Tonight skulle det blandt andre dreje sig om sangerinderne Rihanna og Pink.

O - Odds: I grundspillet endte New England Patriots på 11 sejre i de 16 kampe, mens Rams vandt hele 13 kampe i grundspillet. Alligevel er Patriots bookmakernes favoritter.

P - Patriots: flyttede til New England i 1970. Har fem Super Bowl-titler og kan med en sejr udligne rekorden, der indehaves af Pittsburgh Steelers. I moderne football er ‘Pats’ det meste suveræne hold

Q - Quarterback: En quarterback vil i næsten alle tilfælde være den vigtigste spiller på banen. Han er stjernen, der får maskineriet til at køre rundt. Patriots’ quarterback for er Tom Brady, Rams’ hedder Jared Goff.

R - Rams: LA Rams var indtil 2015 faktisk St. Louis Rams. Til gengæld var de LA Rams fra 1946-94, og før det Cleveland Rams. Franchiset har en Super Bowl-sejr fra 1999.

S - Sean McVay: Cheftræner for Rams. Det er blot hans anden sæson som cheftræner, og i en alder af 33 år er han den yngste cheftræner nogensinde i en Super Bowl.

T - To-og-tredive: Millioner kroner. Det er angiveligt den gennemsnitligt for 30 sekunders reklametid under Super Bowl.

U - Umanerligt mange tilskuere: NFL er den sportsliga i verden, der har det højeste tilskuersnit. 67.100 er der i snit til hver NFL-kamp, hvilket stikker Bundesligaen og Premier League på de følgende pladser.

V - Vince Lombardi: Legendarisk træner fra Green Bay Packers, der vandt den første Super Bowl 1967. Trofæet, der gives til Super Bowl-vinderen, er opkaldt efter ham.

W - World Champions: Selvom der udelukkende er amerikanske hold i NFL, så betegner man Super Bowl-vinderen som verdensmester.

X - X-factor: Nogle af spillets største stjerner er med i dette års Super Bowl. Hold især øje med Aaron Donald (Rams), Todd Gurley (Rams), Tom Brady (Patriots) og Sony Michel (Patriots).

Y - Yards: En football-bane er 100 yards lang med to endzones på 10 yards i hver ende. Laver du mange yards, har du en god offensiv. Det er Rams og Patriots henholdsvis 2. og 5. bedst til.

Z - Zzzzzzz: Følger du med en amerikansk sport, skal du per definition være natteravn. Super Bowl er ingen undtagelse. Kampstart er 00.30 natten til mandag, og en Super Bowl tager typisk fire timer.

Æ - ædelse: Super Bowl-fester kræver mad. Fed mad. Og masser af det. Vi anbefaler de famøse Roethlisburgere med bøf, bacon, røræg og en klæbrig cheddar/løg masse, Banana Cream Pie til dessert og Buffalo Wings til kampstart. Husk snacks og hjertestarter.

Ø - øøøøøh, hvad?: Fast Food-kæden Chick-fil-A har en regel om, at kædens restauranter altid holder lukket om søndag. Og det gør restauranten i Mercedes-Benz Stadium også. Man bliver træt...

Å - Årets TV: Super Bowl er nærmest konsekvent årets mest sete tv-program i USA. 20 af de 24 mest sete tv-programmer nogensinde i USA er således Super Bowl-kampe.