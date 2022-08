Lyt til artiklen

Den italienske synkronsvømmer Linda Cerrutti er kommet i flere mediers søgelys.

Den 23. august delte hun et billede på sin Instagram, hvor hun poserede med medaljerne hængende fra sine ben. Opslaget fik ikke blot positive kommentarer, men flere brugere skrev også sexisitiske kommentarer til hende.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

'Imorges sendte en ven mig et af de opslag, aviserne deler på deres Facebook-side. Jeg åbner det og er bagstalivtalt forbløffet og væmmet over de hundredvis, sikkert tusinder, af sexistiske og vulgære kommentarer, der ledsager det,' skriver Cerruti.

Her kan du læse et par af kommentarerne den italienske svømmer har modtaget:

'Nu venter alle på Only Fans-profilen,' skriver en.

'Jeg har sjældent set et så erotisk og artistisk billede,' skriver en anden.

Ifølge Cerruti er det skammeligt, at man stadig i dag laver vittigheder, som seksualiserer hendes krop. Derfor har hun valgt at dele kommentarerne, idet hun mener, kommentarerne afspejler et samfund, der stadig er for sexisitisk.

Hun afslutter opslaget med at takke dem, som har forsvaret hende.