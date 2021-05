To brandmænd fra L.A. County Fire Department kan måske se frem til at blive straffet.

Det skyldes, at de tog billeder af ofrene på ulykkesstedet efter Kobe Bryant-tragedien, hvor ni mennesker mistede livet. Efterfølgende er billeder blevet delt med blandt andet kollegaer.

Det er i hvert fald, hvad Vanessa Bryants advokater mener. Og de mener ligeledes, at de har beviser for handlingen. Det skriver TMZ.

Advokaterne har nemlig fået adgang til nogle dokumenter fra L.A. County Fire Department i forbindelse med et sagsanlæg.

Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Foto: GABRIEL BOUYS

Materialet viser eksempelvis et brev sendt til de to brandmænd, hvor der står, at man overvejer at afskedige dem.

Det amerikanske medie tilføjer, at de to brandmænd endnu ikke er blevet fyret, men de er i øjeblikket suspenderet. Hvad det helt konkret ender med, er stadig uvist.

De bliver dermed tilføjet til en kedelig liste over personer, der tog billeder af ligene efter den forfærdelige ulykke. Listen er på over 10 personer med blandt andet otte betjente.

Vanessa Bryant har lagt sag an mod L.A. County, fordi de mener, at de har forstyrret hendes privatliv i efterforskningen efter ulykken.

