Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Intentionerne har helt sikkert været gode, men projektet er allerede kommet i modvind.

I Norge raser en heftig debat.

'Streaming af breddeidræt kan skabe meget glæde. Men skadepotentialet er så stort, at prisen hurtigt kan blive for høj,' skriver VG's Leif Welhaven under overskriften: 'Sårbarheden er ekstrem'.

Hans kommentar er skrevet på baggrund af en række uheldige epsioder, hvor ungdomsssport er blevet streamet som en del af storsatsningen 'Mit Spil', som skulle give mulighed for at udbrede idætten selv på lavere niveau. Så ville venner, familie og andre interesserede kunne se kampe, selvom de ikke har mulighed for at se det live.

Skal man kunne se streaming fra breddeidræt?

Selvom der har været forsikringer om, at 'sikker streaming af breddeidræt vil løfte norsk idræt,' så kunne man i over en uge se billeder af et slagsmål, der involverede en 12-årig. Det lå ligeledes på den norske udgave af TV2-play, fordi de har en aftale med platformen. Det er der undskyldt for, men mange er stadig meget skeptiske.

Klip fra kampene kan være benzin til mobning, mener VG's skribent.

'Selvom billederne til sidst bliver fjernet, er det en smal sag at filme udsendelsen fra eksempelvis en mobiltelefon. Så kan vejen være kort til et videoklip, der går viralt, udløst af udsendelser, der er sanktioneret af norsk sport. Taler vi så om sportsglæde?'

Han siger dog, at det kan være positivt, at det ligger i et organiseret system, i stedet for, at det er op til den enkelte klub, og at det foregår uden kontrol.

I sidste ende kommer han dog frem til synspunktet, at det ikke prisen værd at streame den slags, når udsatte atleter kan blive ramt.