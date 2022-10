Lyt til artiklen

Russiske og belarusiske atleter er stadig ikke velkomne i det internationale skiforbunds (FIS) konkurrencer.

Dermed opretholder man den udelukkelse, der trådte i kraft, da Rusland invaderede Ukraine i februar i år. Meget lidt overraskende raser de russiske atleter over den fortsatte udelukkelse.

En af dem er langrendsløberen Veronika Stepanova, der vandt OL-guld ved vinter-OL tidligere i år.

»En lille gruppe højlydte radikale har kæmpet for at fjerne os, og det tavse flertal vedtog at underkaste sig. Mange af dem er godt klar over, at dette er ubetinget hykleri,« raser hun over for russiske Match tv ifølge Dagbladet.

Beslutningen om at opretteholde udelukkelsen blev truffet lørdag aften i den østrigske by Sölden, hvor sæsonens første World Cup-løb i slalom afholdes. Her var der ingen uenighed om vedtagelsen, fortæller det norske bestyrelsesmedlem Erik Røste til NTB.

Alle stemte for.

»Vi havde en diskussion om idræt kontra politik, men det her handler om et brutalt angreb på det ukrainske folk, og der kan vi ikke være neutrale. Jeg er meget glad for, at det blev en klar og tydelig afgørelse,« siger han og fortsætter:

»Det handler ikke om politik, men om en krig hvor uskyldige mennesker bliver dræbt hver dag. Det er noget helt ekstraordinært, der kræver ekstraordinære tiltag. Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige givet den situation, vi er i nu,« lyder det.

Men de russiske udøvere er altså langt fra enige.

»Hvor længe varer forbuddet? Jeg vil have, at det skal slutte i vores favør så hurtigt som muligt. Ikke bare udelukkelse, men generelt alt som sker nu. Det er fuldstændig uretfærdigt mod atleterne,« siger den tidligere olympiske mester Jevgenij Dementjev til Championat.