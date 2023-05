Den danske superstjerne Mark O. Madsen har sammen med sin familie taget en stor beslutning.

MMA-stjernen har endnu ikke været i buret for at kæmpe i år, og det er der en helt særlig årsag til.

Og af samme årsag tager han, hans kone Maria og familien nu konsekvensen og vender hjem til Danmark, så snart børnene er færdige i skolen.

I en periode har familien kæmpet hårdt med Marias sygdom. Det fortæller han i et opslag på Instagram. Se opslaget nederst i artiklen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har i familien truffet en beslutning om at turen nu går til Danmark,« fortæller Mark O. Madsen.

»Vi har igennem en periode kæmpet en del med Marias sklerose, og selvom familien er ude på lidt af et eventyr, har vi valgt at drage konsekvensen, hvorfor turen nu går til Danmark, når børnene er færdige i deres amerikanske skole.«

»Det har været en kæmpe oplevelse at bo og leve her i USA. En rejse, som jeg er utrolig stolt over, vi valgte at begive os ud på og ikke mindst en oplevelse, som jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har kunnet dele med mine børn og min hustru,« fortsætter han.

Sidste år fortalte Mark. O Madsen, hvilke udfordringer familien havde oplevet i forbindelse med flytningen til USA. Det kan du læse mere om HER.

Den danske stjerne har også tidligere fortalt B.T. om det brutale og rædselsfulde år, som 2021 var for ham og familien.

»Vi har haft mange snakke om utrygheden på længere sigt. Hvordan påvirker sygdommen hende som mor i fremtiden? Det ved vi ikke, og derfor overvejede jeg da også kraftigt, om jeg skulle stoppe karrieren for at sadle helt om,« fortalte Mark O. Madsen dengang.