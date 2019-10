Toronto Raptors indleder titelforsvaret i NBA med en sejr over New Orleans Pelicans efter forlænget spilletid.

De forsvarende NBA-mestre, Toronto Raptors, måtte ud i en dramatisk forlænget spilletid for at slå New Orleans Pelicans i åbningskampen i den bedste amerikanske basketball-liga (NBA).

Kampen endte 117-117 efter de fire perioder, og dermed måtte holdene i forlænget spilletid for at finde en vinder.

Den vandt Raptors sikkert med 13-5, og holdet kom dermed stærkt fra start i sit titelforsvar med sejren på 130-122.

Raptors var uden holdets helt store stjerne i kampen om NBA-trofæet i den seneste sæson, Kawhi Leonard. Den 28-årige forward skiftede i sommerpausen til Los Angeles Clippers.

I stedet tog den 25-årige guard Fred VanVleet over med sine 34 point, herunder en afgørende 3-point-scoring i den forlængede spilletid.

Torontos power forward Pascal Siakam scorede også 34 point og lavede 18 rebounds i kampen.

Toronto udlignede kampen til 117-117 med 29,2 sekunder igen, da den 33-årige veteran Kyle Lowry sænkede to straffekast. Det skete, efter at Toronto havde været bagud med seks point med fire minutter og 29 sekunder igen.

Hos Pelicans førte den unge Brandon Ingram an med sine 22 point.

I den forlængede spilletid fulgtes de to hold ad indtil 122-122. Herfra lavede Raptors kampens sidste otte point.

/ritzau/