Så mange har gennemført de første 51 eremitageløb, og søndag 4. oktober 2020 bliver totalen hævet med flere tusinde, når Dyrehaven nord for København for 52. gang slår portene op for den legendariske motionsfest.

Klassikeren, der i 1969 startede en bevægelse, som blev større og større og rev hele nationen med, arrangeres af Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub med B.T. som mediepartner.

»Vi runder en af de nærmeste dage de første 4.000 tilmeldte. En utrolig flot start,« siger en optimistisk løbschef Anders Olesen.

Søndag 4. oktober lyder startskuddet til det 52. Eremitageløb.

Lægen Peter Schnohr, KIF, og tandlægen og den olympiske skiløber Svend W. Carlsen, KS, fik idéen til løbet, inspireret af det svenske skiløb Vasaløbet.

Først gik de til B.T., som var med på at arrangere det første løb af sin art og i et halvt hundrede år var medarrangør. Derefter til skovrider A. Tage-Jensen.

»Det var et scoop, at vi fik lov at løbe i Dyrehaven. Jeg var langtfra sikker på, at vi ville få lov, da jeg i foråret 1969 mødtes med skovrider Tage-Jensen,« siger Peter Schnohr.

»Vi var så heldige, at hans søn læste til læge. Jeg var lige færdig, og min far var også læge. Jeg kom ind på motion som forebyggelse af hjertesygdomme. Det motiv ville Tage-Jensen gerne promovere. Jeg var stolt som en pave, da vi sagde farvel til hinanden.«

Sagt og skrevet om Eremitageløbet »Jeg elsker Eremitageløbet mere end noget andet løb og ærgrer mig over, at jeg først blev eremitageløber i 2013.« Abdi Hakin Ulad, seksdobbelt E-løbsvinder »Pyh… det var et fedt løb. Måske lidt hårdere, end jeg havde regnet.« Kronprins Frederik, debuterede i 1988 med tiden 1.09.08 »Eremitageløbet er danske løbsevents fadder. Det var dette løb, som på mange måder banede vejen, før motionsløb blev mainstream.« Jakob Larsen, direktør, Dansk Atletik Forbund »På den lille, stejle bakke efter 11 kilometer hører jeg en lille pige sige til sin far: ”Jeg kan ikke mere.” Faren siger: ”Selvfølgelig kan du det. Når Carsten Werge kan, så kan du også.« Carsten Werge, tv-kommentator »Jeg ville gerne have løbet under en time (brugte 1.01.55 i sin E-løbsdebut i 2013, red.). Men for mig er det en god tid. Jeg er fascineret af Dyrehaven. Dyrene, lyset, slottet.« Rufus Gifford, USA's tidligere ambassadør »Dyrehaven er skoven, vi alle elsker. Og Eremitageløbet var startskuddet til en bevægelse, som gjorde Danmark til en nation af løbere.« Peter Fredberg, journalist, har skrevet om løbet siden 1972 »Jeg har dårlig samvittighed over alt det, jeg sagde om motionsløbere, inden jeg selv begyndte at løbe. Det var de skrækkeligste ting. Noget om idioti. Jeg er heldigvis blevet klogere.« Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU, E-løbsdebutant i 2013 »Traditionernes løb oser af historie og er de mest fantastiske 13 kilometer i Danmark.« Jimmy Bøjgaard, tv-kommentator »Jeg har meget at takke Eremitageløbet for. Det åbnede en helt ny verden for mig. Eremitageløbet er løbernes juleaften.« Lars Bom, skuespiller

Da B.T. inden det 51. E-løb talte med skovrider Torben Christiansen, sagde han:

»Dyrehaven er vores alle sammen. Vi skal sørge for, at den ikke lider overlast. Vi får hvert år mange nye henvendelser om nye, store arrangementer, men siger nej til alle bortset fra de tre arrangementer med langvarig tradition.«

»Københavns Golf Klub, Hubertusjagten og Eremitageløbet er en del af Dyrehavens DNA.«

