For et halvt år siden traf de en stor beslutning.

Flagskibet inden for dansk basketball, Bakken Bears, fik nok en gang tilbud om en bettingpartner, men denne gang satte klubbens ledelse sig ned og talte det igennem.

Svaret blev nej tak – og det er de glade for i dag.

»De etiske overvejelser og undersøgelsen, der konkluderede, at næsten en halv million danskere har problemer med pengespil, gjorde udslaget for os. Det er især unge mennesker, det går ud over, og vi har ikke lyst til at være eksponent for det,« siger klubbens direktør, Michael Piloz.

Claus Hommelhoff lukker de økonomiske huller for klubben.

Bakkens Bears hænger ikke sammen økonomisk, men deres ejer, Claus Hommelhoff, lukker de huller, der opstår.

Ifølge Piloz ville erhvervsmanden heller ikke stå model til et partnerskab med bettingselskaber, selvom han ville kunne slippe for en del af håndsrækningen til klubben på den måde.

Klubben har fået henvendelser fra både danske og udenlandske bettingfirmaer.

»Vi spillede Champions League i efteråret, og vi har tidligere haft tyrkiske bettingreklamer, men det sagde vi nej til denne gang. Det er ikke bedre, at det er det tyrkiske folk, der bliver udsat for det. Det vil vi ikke bidrage til.«

Er det ikke sådan, at man bliver koblet af rent sportsligt, hvis man siger nej til bettingpengene?

»Jo, det er helt sikkert en kæmpe udfordring, men man skal også kunne stå på mål for det, man laver.«

Ølbryggerne fra Carlserg har dog plads som sponsor.

»Der er en stor grad af whataboutisme i det her. Hvad med det der? Hvad med det der? Der har vi valgt at sige, at det kan vi godt stå inde for, så længe, det er øl og ikke hård alkohol,« siger Piloz.

»Det var en stor del af diskussionen i bestyrelsen, for man kan hele tiden komme sige 'Hvad med dem der? De handler i Rusland' eller hvorfor udleder I så meget CO2, når I flyver rundt i Europa og spiller. Vi spillede også mod Minsk (i Hviderusland, red.) – reklamerer vi så for det regime?«

Ledelsen i klubben landede på at sætte grænsen ved betting og kviklån.

»Vi mener, at det er den rigtige beslutning, og at vi kan finde de penge på anden vis.«

Direktøren er fuldt klar over, hvor stor en rolle betting spiller i dansk idræt. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går direkte i udlodningsmidlerne, som er den største økonomiske kilde til specialforbundene bortset fra de største af slagsen.

»Pillede man den indtægt ud af Danmarks Basketballforbund, så var der mere end almindeligt dybe panderynker,« siger han.

»Jeg ved godt, at det kører over finansloven, men det er interessant, at jo mere betting, jo bedre for dansk idræt. Det er et mærkeligt skisma.«

Bakken Bears har vundet de seneste seks danske mesterskaber og er netop kåret til pokalvinder.