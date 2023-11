63-årige Phil Taylor, hvis bedrifter i dart har vundet ham tilnavnet "The Power", indstiller karrieren.

Dartspilleren Phil "The Power" Taylor indstiller ved udgangen af næste års World Senior Darts Tour karrieren.

Det oplyser den 16-dobbelte verdensmesters sponsor Target Darts i et opslag på det sociale medie Instagram mandag aften.

Phil Taylor er i dag 63 år gammel og siger, at det er på tide, at lade andre spillere komme til fadet.

- Jeg vil altid elske at præstere efter bedste evne, og jeg har stadig synet til det, men tiden venter ikke på nogen, og jeg ved, at det nu er det rette tidspunkt at træde af og lade andre komme til, siger Phil Taylor i opslaget.

Den britiske dartlegende har ikke vundet verdensmesterskabet i dart, siden han slog hollandske Michael van Gerwen i finalen 2013.

Næste år har han dog chancen for at gøre det til i alt 17 verdensmesterskaber.

- Det bliver mit sidste verdensmesterskab, og jeg vil gerne vinde det. Jeg kommer til at knokle præcis lige så hårdt, som jeg altid har gjort, og jeg giver mig måske endda en smule mere, så jeg kan slutte på toppen, siger Phil Taylor.

Det kommende VM bliver afholdt i London.

/ritzau/