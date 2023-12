Danskerne har stadig ikke fået armene ned. Og det forstår vi godt.

For 2023 var endnu et rød-hvidt sportsår, vi ALDRIG glemmer!

Danmarks topatleter sikrede store triumfer, mens hele landet sad klistret til tv-skærmene og overværede drama efter drama.

Men hvem af de danske helte, som har skabt ikoniske øjeblikke, har stået for den største præstation?

Og hvem skal hyldes ved det storslåede SPORT 2023-show 6. januar i Jyske Bank Boxen?

B.T. har spurgt danskerne, hvem de synes, der fortjener den prestigefyldte B.T. Guld-pris for årets sportspræstation, og her er feltet nu skåret ned til 11 indstillede kandidater, som på hver sin måde har skabt minder for livet.

De 11 kandidater er netop blevet præsenteret for 50 af landets største atleter, og de skal nu afgøre, hvem der vinder 'sportens egen pris'.

Herunder kan du se, hvilke atleter B.T.s læsere har indstillet til prisen:

Viktor Axelsen vandt for femte gang sæsonfinalerne i badminton. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Axelsen vandt for femte gang sæsonfinalerne i badminton. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

VIKTOR AXELSEN

Verdensstjernen har igen, igen, igen haft et vanvittigt år på badmintontronen. Tre Super 1000-titler og vinder af sæsonfinalerne er blot nogle af de triumfer, som den 29-årige fynbo har stået for de seneste 12 måneder, hvor han har ligget nummer ét på verdensranglisten uafbrudt.

HANS LINDBERG

Landsholdsfløjen skrev sig ind i historiebøgerne, da han blev den mest scorende spiller nogensinde i verdens bedste håndboldliga, den tyske Bundesliga, efter at have slået den utrolige rekord, der indtil da havde stået i mere end 15 år.

ALBERT PHILIPSEN

Danmarks største cykeltalent har fejet gulv med samtlige konkurrenter i juniorrækken. VM-guld i linjeløb, VM- og EM-guld i mountainbike samt EM-guld i enkeltstart er blot nogle af de bedrifter, som det danske unikum har stået for i 2023.

NICOLAI HØJGAARD

Som den første dansker nogensinde vandt den blot 22-årige golfkomet sæsonfinalen på DP World Touren efter en vild afslutning i finalerunden. Et par måneder forinden skrev han ligeledes historie, da han var en del af Europa-holdet, der vandt Ryder Cup.

De danske håndboldkvinder vandt VM-bronze i 2023. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere De danske håndboldkvinder vandt VM-bronze i 2023. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

HÅNDBOLDKVINDERNE

Dansk kvindehåndbold er tilbage i verdenstoppen. Det beviste de endnu en gang, da holdet i december hentede VM-bronze på hjemmebane. Det er tredje år i træk, at Danmark vinder en medalje ved en slutrunde på kvindesiden.

MADS PEDERSEN

Vi troede ikke, han kunne få en sæson, der var lige så god som den forrige. Men det kunne han. Næsten. Cykelstjernen vandt nemlig for andet år i træk en etapesejr i Tour de France, ligesom han derudover står noteret for fem andre sejre på World Touren.

HOLGER RUNE

Den unge tenniskomet har for andet år i træk slået sit navn fast i tennistoppen. Vinder af BMW Open, kvartfinaler ved French Open og Wimbledon samt titlen som den første dansker, der formåede af kvalificere sig til sæsonfinalerne på herresiden, er blot nogle af højdepunkterne fra året.

HERRELANDSHOLDET

For tredje gang i træk – som det første hold nogensinde – kunne Nikolaj Jacobsens tropper kalde sig verdensmestre efter en suveræn VM-slutrunde, hvor holdet gik ubesejret igennem turneringen.

Jonas Vingegaard satte endnu en gang sit ærkerival Tadej Pogacar på plads i Touren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard satte endnu en gang sit ærkerival Tadej Pogacar på plads i Touren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

JONAS VINGEGAARD

Sommerens helt store superstjerne. For andet år i træk vandt han på overbevisende vis Tour de France efter flere ugers dramatiske dueller med ærkerivalen Tadej Pogacar. Foruden at stå øverst på podiet i Paris, hentede han hele 14 sejre på World Touren.

KIM ASTRUP & ANDERS SKAARUP

Landets bedste herredouble imponerede alle, da de vandt sølv efter en forrygende uge ved VM på hjemmebane i København. Derudover hev de to badmintonstjerner fire turneringssejre hjem i løbet af året.

BANELANDSHOLDET

Hele Danmarks banelandshold er tilbage på tronen som verdens bedste. Efter fremragende kørsel kunne den gyldne kvartet lade sig hylde som VM-guldvinder i 4000 kilometer holdforfølgelsesløb i Glasgow.