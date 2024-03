Både Thorbjørn Olesen og Nicolai Højgaard er ubesværet videre til weekendens runder ved Mexico Open.

Både Thorbjørn Olesen og Nicolai Højgaard er rimeligt ubesværet gået videre til weekendens runder af PGA-turneringen Mexico Open, som i disse dage spilles i Nuevo Vallarta.

Thorbjørn Olesen gik fredagens runde i ét slag under par, men efter at have lagt rigtigt stærkt fra land torsdag med en runde i fem slag under, befinder han sig op til weekendens runder på en delt niendeplads.

Olesen lavede fire birdies, men måtte også indkassere et par bogeys og en enkelt dobbeltbogey.

Han ligger nu på seks slag under par i det samlede regnskab.

I toppen ligger Jake Knapp, Alvaro Ortiz, Sami Valimaki og Matt Wallace med 11 slag under par.

Nicolai Højgaard klarede også cuttet, men er længere nede af scoreboardet.

Den 22-årige midtjyde ligger på fire slag under par i det samlede regnskab, efter at han gik fredagens runde i ét slag under. Torsdagens runde blev gået i tre huller under par.

Fredag lykkedes det danskeren at tage fire birdies. Han slog tre bogeys.

Højgaard går dermed ind i weekendrunderne på en delt 31.-plads.

Der er i alt 8,1 millioner dollar på spil i Mexico Open. Førstepladsen vinder 1,46 millioner dollar, hvilket svarer til 10,1 millioner kroner.

/ritzau/