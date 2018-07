Der var EM-bronzemedalje til Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck i Nacra 17-klassen fredag.

Gdynia. Dansk sejlsport hentede en bronzemedalje fredag ved EM i polske Gdynia, da Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck blev nummer tre i OL-klassen Nacra 17.

Det meddeler Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse.

De to sejlere præsterede en stabil serie ved at ende i top-10 i samtlige 15 sejladser.

Fredag blev det til en andenplads i det afsluttende Medal Race.

Medaljen er yderligere bemærkelsesværdig, da Christian Peter Lübeck i februar var ude for et træningsuheld, der truede med at koste den fortsatte karriere.

Her knækkede hans trapezkrog i høj fart, og Christian Peter Lübeck blev kastet ned under båden og blev ramt af roret, der skar en dyb flænge i hans ene ben.

Lübeck har siden været igennem tre måneders genoptræning, og først i begyndelsen af maj kunne han genoptage træningen på vandet.

EM er blot Cenholt og Lübecks andet stævne siden uheldet, og det er deres sidste stævne inden VM i Aarhus i august.

I Polen blev det til en syvendeplads i 49erFX til Ida Marie Baad og Marie Thusgaard, der tidligere har været europamestre.

VM i Aarhus for alle ti olympiske klasser sejles i dagene 2. til 12. august.

/ritzau/