Den frygtede herpesvirus har skabt kaos for i hundredvis af konkurrenceryttere, der de sidste uger har været i Spanien.

Også for de danske. En lang række ryttere har været til Sunshine Tour-stævnet i Vejer de la Frontera, men det fik en brat afslutning, da en hest, der havde deltaget, fik symptomer på virussen.

Meldingen til rytterne lød, at de skulle blive i landet i første omgang, inden de måtte rejse hjem. Men alligevel valgte flere at pakke deres heste og skynde sig hjem, og det kan vise sig at have været en problematisk beslutning.

»De regler, der gælder i det her tilfælde, er, at når man rejser ind og ud af Danmark, skal man have en attest, der følger hesten, og den skal angive, at den var rask ved afrejsen. Det skal man gøre senest to dage inden rejsen. Det gælder både ved afrejse fra Danmark, men også når hestene skal ind i landet igen.«

Det fortæller Stig Jessen, der er dyrlæge ved Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, til B.T. Han oplyser, at nogle danskere efter den hurtige hjemtur nu er blevet anmeldt.

»Anmeldelsen går på, at man mistænker ulovlig hestetransport fra stævner i Spanien. Det er vi ved at sagsbehandle nu. Vi er i gang med at kigge på, om de havde de lovpligtige papirer, da de rejste ind i Danmark igen,« fortæller Stig Jessen.

Der er tale om to henvendelser på forsendelser af heste, men han kan ikke oplyse, præcis hvor mange heste der er tale om. Da herpesvirus er yderst smitsomt og kan koste hestene livet, er det meget vigtigt at tage sine forholdsregler,« slår han fast.

»Det medfører en risiko for de danske heste, hvis man rejser ind i landet med en hest uden med sikkerhed at vide, om hesten er smittet med for eksempel herpesvirus. Al rejse med heste skal være tjekket og godkendt af en dyrlæge inden afrejse,« forklarer han.

»Det vigtige er, at dem med heste i Danmark er opmærksomme på, at der florerer denne smitsomme virus i Europa. Fødevarestyrelsen ser med stor alvor på sagen, da indførsel af syge heste kan medføre, at raske heste i Danmark smittes, da herpesvirus hos heste er meget smitsom,« siger Stig Jessen.

At herpesvirus er smitsomt, kan blandt andre Kirsten Truelsen skrive under på. Hun rejste for nogle uger siden til et stort stævne i Valencia med adskillige heste, og her endte det med at gå helt galt, da der var udbrud i stalden.

Hun anslog på et tidspunkt, at der var 86 syge heste ud af 100, der havde stået i samme stald. På selve stævnepladsen i Valencia har der været omkring 140 heste i alt, og arrangørerne har fået massiv kritik for ikke at have adskilt de store dyr hurtigt nok.

I alt er 10 af de dyre konkurrenceheste døde i forbindelse med udbruddet i Spanien, og seneste melding er, at situationen endnu ikke er helt under kontrol.

Det voldsomme udbrud har betydet, at alle FEI-stævner i henholdsvis Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Italien, Østrig, Polen, Holland, Tyskland og Slovakiet er aflyst for at undgå, at smitten spreder sig.

Stig Jessen fortæller, at danskerne, da stævnet blev aflyst, helst skulle have ventet, til de var helt sikre på, de kunne køre ud af landet.

»Man skulle have fået hestene isoleret, fået dem tilset af en embedsdyrlæge i Spanien med henblik på at få udstedt en sundhedsattest på dem, og så kunne man rejse hjem til Danmark med hestene. Men der har været godt gang i den dernede og mange meninger om, hvad man skulle gøre. Folk gør det bedste, de kan i situationen, men måske har det ikke været efter reglerne,« siger Stig Jessen.

Også Dansk Rideforbund følger sagen tæt for at undgå, at smitten tages med hjem til Danmark. Det betyder også, at alle heste, der vender hjem til Danmark fra andre lande i Europa, skal i karantæne i 28 dage.

Hvis hesten opstaldes sammen med andre heste, er det ikke nok at isolere den hjemvendte hest – her vil karantænen gælde alle andre heste på matriklen, oplyser forbundet.