Nicole Broch Estrup og Søren Kjeldsen halter efter toppen af Scandinavian Mixed efter første runde.

Nicole Broch Estrup og Søren Kjeldsen deler æren som bedste dansker efter første runde af golfturneringen Scandinavian Mixed i svenske Helsingborg.

Kjeldsen leverede på en omskiftelig runde torsdag blandt andet en triplebogey, men også en stribe birdies.

Samlet set blev det til en score på et slag under banens par, hvilket Broch Estrup matchede med en enkelt birdie på en bogeyfri runde.

Et slag under par rækker til en meget beskeden delt 49.-plads efter førstedagen af Scandinavian Masters, som skiller sig ud ved at have deltagelse af både mænd og kvinder - 78 af hver.

De slår fra hver deres teested, men spiller ellers under samme vilkår, og indtil videre har mændene taget teten.

Svenske Sebastian Söderberg topper med ni slag under par, og der er også mænd på de tre næste pladser. På en delt femteplads finder man til gengæld blandt andre svenske Linn Grant og irske Lauren Walsh.

Netop Linn Grant har tidligere udmærket sig i turneringen. I 2022 vandt hun som den første og hidtil eneste kvinde Scandinavian Mixed, som i år afvikles for fjerde gang.

Ud over Broch Estrup og Kjeldsen stiller også Rasmus Højgaard, Niklas Nørgaard Møller, Sofie Kibsgaard og Smilla Sønderby til start, men de har alle et meget stort arbejde foran sig, hvis de vil være med i toppen.

Den samlede præmiepulje i turneringen, der er en del af både DP World Tour og Ladies European Tour, lyder på to millioner dollar, svarende til omkring 13,7 millioner kroner.

/ritzau/