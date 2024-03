23-årige Helena Rosendahl Bach vandt sølv i 200 meter butterfly ved VM i svømning, der afvikles i Doha.

Svømmeren Helena Rosendahl Bach vandt torsdag sølv i 200 meter butterfly ved VM i Doha.

Det er den 23-årige danskers første VM-medalje i karrieren. Ved de seneste tre europamesterskaber har hun vundet netop sølv på 200 meter butterfly.

Rosendahl Bach svømmer til daglig i Aalborg Svømmeklub.

Danskeren var i semifinalen hurtigst af alle, men i finalen måtte hun se sig slået af Laura Stephens fra Storbritannien, der svømmede afsted med guldet.

Bosniske Lana Pudar vandt bronze, efter hun havde kvalificeret sig til finalen i den langsomste tid af alle.

Rosendahl Bach kalder sin sølvmedalje for en god start på 2024, hvor der senere er OL i Paris.

- Jeg er sindssygt glad for min VM-medalje, og det virker lidt surrealistisk. Det er, som om jeg har lidt en sølvstreak i øjeblikket. Jeg gjorde, hvad jeg kunne og var tæt på guldet, som vil være fedt at hapse en anden gang, siger hun.

Den seneste danske VM-medalje kom i 2017, skriver SvømDanmark på Instagram.

Laura Stephens tog fra finalens start fronten med Helena Rosendahl Bach lige efter sig.

Briten var gennem hele løbet et mulehår foran danskeren, der pressede på med alt, hvad hun havde, men manglede det sidste for at gå forbi briten.

Laura Stephens tog guldet i tiden to minutter og 7,35 sekunder. Danskeren kom ind ni hundrededele af et sekund efter.

Finaletiden fra Rosendahl Bach var den bedste tid, hun har svømmet ved stævnet i Doha. Det var 0,01 sekund hurtigere end hendes semifinaletid.

Helena Rosendahl Bach blev sidste år nummer fem ved VM i Japan. Dengang satte hun sin bedste personlige tid i karrieren, da hun to gange ved stævnet svømmede 200 meter butterfly i tiden to minutter og 7,15 sekunder.

Danskeren er allerede kvalificeret til sommerens OL i Paris.

/ritzau/