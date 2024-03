Helena Rosendahl Bach var med stor afstand den hurtigste i semifinalerne i 200 meter butterfly ved VM i Doha.

Svømmeren Helena Rosendahl Bach er videre til VM-finalen i 200 meter butterfly i overbevisende stil.

Den 23-årige dansker kvalificerede sig onsdag aften til finalen i bedste tid blandt 16 semifinalister. Det er derfor realistisk, at hun kan kæmpe sig på medaljepodiet i torsdagens finale ved VM i Qatar.

Rosendahl Bach førte sit semifinaleheat fra start til slut og kunne til sidst slå hånden i bassinkanten efter to minutter og 7,45 sekunder.

Der var ikke behov for at svømme sig ud for danskeren, og der er da også lidt op til hendes personligt bedste tid.

Den jævnaldrende amerikaner Rachel Klinker var næsthurtigst på tværs af de to semifinaler. Klinker vandt det første semifinaleheat i en tid, der var 0,25 sekunder langsommere end Helena Rosendahl Bachs tid.

Danskeren skal nu nærstudere sin egen præstation og have lagt den rette taktik frem mod finalen.

- Jeg holdt mig langt hen ad vejen til planen, men mit udlæg blev måske lidt for friskt.

- Nu skal jeg se lidt video af løbet sammen med min træner, og så finder vi forhåbentlig den rette formel til finalen - ikke alt for ivrig, men heller ikke alt for slasket, siger Helena Rosendahl Bach.

Danskeren blev sidste år nummer fem ved VM i Japan.

Finalen svømmes torsdag aften klokken 17.02.

