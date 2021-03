Dansk rytter undslap skandaløst smittehelvede i Valencia, men mistede én hest. Hendes to andre heste nu kæmper for livet.

Endnu en dansk hest er død, efter den blev smittet i forbindelse med et ridestævne i Valencia, hvor mange heste og ryttere holdes fanget i det spanske virushelvede.

Danske Sophie Schwarck Asmussen var en af dem, der slap ud af portene, før de for alvor smækkede i bag hende og myndighederne lukkede området.

B.T. har de seneste dage skrevet flere artikler om det mareridt, der fortsat udspiller sig i det spanske, hvor en dødelig virus kaldet equine herpesvirus 1 hærger og allerede har kostet adskillige konkurrenceheste livet.

Hoppen Iris van her Fries Hofke overlevede ikke mødet med det spanske heste-mareridt i Valencia (privatfoto)

Lige nu er en dansk ridefamilie strandet bag porten i Valencia. Læs deres historie her.

B.T. har nu været i kontakt med endnu en dansk rytter – Sophie Schwarck Asmussen – som slap ud, men mistede en hest, mens de to, hun fik med hjem til bopælen i Barcelona, kæmper for deres liv.

Den danske rytter kalder situationen for en kæmpe skandale af hidtil uset omfang i international ridesport.

»Jeg tror aldrig, man har oplevet noget lignende. Det er en kæmpe skandale. Jeg tør ikke tænke på, hvad der kommer til at ske med selve organisationen bag det her stævne,« siger Sophie Schwarck Asmussen til B.T. og tilføjer:

»Lige nu tænker vi kun på at få vores to heste til at overleve, og så må vi tage det juridiske bagefter.«

Hoppen Iris van her Fries Hofke kort før, at den måtte aflives med store neurologiske skader. (Privatfoto)

Sophie Schwarck Asmussen beretter om en kaotisk stemning på stævnepladsen i Valencia, hvor arrangørerne tilbageholder oplysninger om, hvor slemt det står til, og ikke har styr på den alvorlige situation.

»Der bliver intet meldt ud fra selve organisationen. Ingen vil stå til ansvar for det her, og jeg hører nu, at de mangler medicin dernede. Men ingen ved, hvem der skal betale for medicinen. Det hele var bare sindssygt og uvirkeligt,« siger Sophie Schwarck Asmussen.

Sophie Schwarck Asmussen ankom til stævnet i Valencia 17. februar, der var planlagt til at blive afviklet fra 1. februar og syv uger frem. Derfor var virusudbruddet allerede i fuld gang, da den danske rytter ankom med sine tre heste.

Alligevel var der ingen officielle alarmklokker, der advarede Sophie Schwarck Asmussen om, at det kunne være livsfarligt for hendes heste at færdes på området.

Hoppen Iris van her Fries Hofke overlevede ikke mødet med virus-mareridt i Valencia. (privatfoto)

Faktisk skulle der gå flere dage, før en anden rytter hviskede hende i øret, at der florerede en virus, og at andre heste allerede var døde.

Herfra gik det stærkt for den danske rytter. Pludselig fik hendes ene hest feber, mens hendes to andre heste på det her tidspunkt ikke viste tegn på sygdom.

Derfor besluttede Sophie Schwarck Asmussen 21. februar at forlade stævnepladsen i Valencia og hurtigst muligt få hestene væk fra kaosset, der dag for dag tog til i styrke.

Det lykkedes efter hårde forhandlinger med stævnets arrangører at få de to – på dette tidspunkt – raske heste ud, mens den sidste og syge hest måtte blive tilbage med en hestepasser.

Sophie Asmussen da hun red konkurrence på Iris van her Fries Hofke. (privatfoto)

Efter hjemkomsten søgte Sophie Schwarck Asmussen dagligt at få at vide, hvordan hendes otteårige hoppe havde det i Valencia. Meldingen var, at hesten var nogenlunde okay.

Det var først, da en hasteindkaldt dyrlæge ankom til pladsen i dagene efter og tilså Sophie Schwarck Asmussens hest, at hun fik den sande besked om, at hesten var i kritisk tilstand.

Da der pludselig opstod en ledig plads på det ellers overfyldte dyrehospital i nærheden, blev den danske hest fragtet derhen kun gående med støtte fra personalet.

Men blot en halv time efter ankomsten fik Sophie Schwarck Asmussen beskeden om, at hoppen Iris van her Fries Hofke måtte aflives.

Hestens neurologiske skader som følge af virusset var for store.

Samtidig blev Sophie Schwarck Asmussens to andre heste syge, mens de stod isoleret i karantæne hjemme i Barcelona. De kæmper nu begge for livet, og ingen kan svare på, om de klarer den.

Det skræmmende ved den konkrete herpesvirus er, at alle tre heste egentlig var vaccineret mod den. Og derfor er det lige nu et mysterium, at de alligevel blev syge.

»Det er, som om der ikke er nogen, der kan sige, hvornår denne her neurologiske lammelseslidelse kan indtræffe. Derfor kan vi gå og tro, at de er i bedring, mens det om en halv time kan være helt anderledes,« forklarer Sophie Schwarck Asmussen.

Sophie Schwarck Asmussen anslår, at en hest som den, hun mistede, har en værdi på omkring 100.000 danske kroner.

Men andre heste på stævnepladsen i Valencia kan være millioner af kroner værd stykket.

B.T. følger sagen i Valencia tæt.