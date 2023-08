Stine Rex har rundt om en sø i Nordjylland løbet over 500 kilometer i løbet af de seneste tre døgn

Ekstremløberen Stine Rex fra Aalborg har slået den uofficielle verdensrekord for kvinder i løb på 72 timer.

Det skete omkring klokken 7 søndag morgen, hvor hun havde løbet knap 486 kilometer på 69 timer, skriver TV2 Nord.

Kort før klokken ni rundede hun 500 kilometer. Stine Rex nåede målstregen klokken ti søndag.

- Det er det største. Man bliver helt rørt af det. Det er ubeskriveligt, og hun er bare mega sej, siger Dan Kristensen, Stine Rex' mand og træner, til mediet.

Hun har løbet rundt om søen i Aabybro i Nordjylland og har sovet mindre end fire timer i en autocamper, siden startskuddet lød torsdag formiddag.

Ruten er cirka 1,4 kilometer, og hun har derfor løbet rundt om søen over 350 gange.

Med over 26 timer tilbage slog ultraløberen den danske rekord for flest kilometer på 72 timer.

Natten til søndag omkring klokken 03.15 slog hun den europæiske rekord, da hun rundede 357,2 kilometer.

Ud over at slå verdensrekorden er formålet med rekordforsøget at samle penge ind til organisationen Skyggebørn, som hjælper børn, der har mistet en, der stod dem nær.

Ifølge TV2 Nord rundede indsamlingen 260.000 kroner søndag morgen.