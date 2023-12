Lucas Bjerregaard skal i december spille om en plads på den omdiskuterede LIV Golf i 2024.

32-årige Lucas Bjerregaard kan blive den første dansker i en LIV Golf-turnering.

Den tidligere vinder af to turneringer på den primært europæiske DP World Tour er således tilmeldt en kvalifikationsturnering til næste års LIV Golf.

Den bliver afviklet fra 8. til 10. december i Abu Dhabi Golf Club, og den er en del anderledes end kvalifikationsturneringerne til de mere traditionelle tours.

Bjerregaard er således med fra om fredagen, hvor der spilles 18 huller, og alle spillere i top-20 går videre til lørdag.

Her træder endnu en gruppe spillere ind i turneringen, og denne gang går kun de 20 bedste spillere - eventuelt efter omspil - efter 18 huller videre til søndagen.

På sidstedagen bliver der spillet 36 huller, og de tre bedste spillere får en plads på den lukrative LIV Golf-tour, der havde sin debutsæson i 2022.

LIV Golf har været omdiskuteret, dels fordi touren er finansieret af saudiarabiske milliarder gennem investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), og dels fordi den har lokket profiler til fra de andre tours med gigantiske engangsbeløb.

LIV Golf har på flere måder gjort op med traditionel golf ved blandt andet at ændre i turneringsformen, så der både konkurreres individuelt og som hold, ligesom der kun spilles tre runder à 18 huller mod normalt fire i hver turnering.

Tidligere i år annoncerede den amerikanske PGA Tour og DP World Tour meget pludseligt, at man har lavet en forhåndsaftale med LIV Golf om et især kommercielt samarbejde. Endnu er det dog småt med detaljer om dette.

Lucas Bjerregaard har de seneste ti år spillet i alt 234 turneringer på DP World Tour, og det er blevet til to sejre - Portugal Masters i 2017 og Alfred Dunhill Links Championship i 2018.

I 2022 mistede han dog sit kort til DP World Tour og har i 2023 i stedet primært spillet turneringer på niveauet under. Her lykkedes det ikke at samle nok point til at generhverve kortet, og i november kiksede det også i kvalifikationsturneringen.

/ritzau/