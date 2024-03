Oliver Bjorkstrand fortsætter med at lave vigtige mål for Seattle Kraken, der slog Pittsburgh Penguins.

Ishockeyspilleren Oliver Bjorkstrand indtog endnu en gang en hovedrolle, da Seattle Kraken hentede en sejr i NHL.

Natten til fredag bragte den 28-årige dansker sit hold foran med 1-0 i en 2-0-sejr på egen is over Pittsburgh Penguins.

Bjorkstrand sørgede for at publikum gik noget at juble over midtvejs i første periode, da han havde placeret sig inde foran mål gæsternes mål.

Blandt venner og fjender viste danskeren de bedste reaktionsevner, da gæsternes keeper i første omgang fik afværget et skudforsøg. Pucken sprang hen mod Bjorkstrand, der bankede den i nettet.

Det er kun tre dage siden, at Bjorkstrand scorede et vigtigt mål, da Seattle slog Boston Bruins efter overtid og straffeslag.

Oliver Bjorkstrand er nu oppe på i alt 15 scoringer i NHL i denne sæson. Dertil kommer 28 assister.

Seattle Kraken vandt opgøret med 2-0, efter at svenske Alexander Wennberg øgede føringen fem minutter før tid.

Holdet fra USA's nordvestlige hjørne kæmper hårdt for at sikre sig en plads i NHL-slutspillet. Det kræver, at Seattle-holdet overhaler flere konkurrenter i tabellen, hvis den mission skal lykkes.

/ritzau/