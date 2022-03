Hvis Gabriel 'Iffe' Lundbergs skifte til topholdet Phoenix Suns, som forventet bliver en realitet, så bliver han den første dansker nogensinde til at spille for et NBA-mandskab.

Ifølge formand for Danmarks Basketball Forbund, Mads Young Christensen, er skiftet kæmpestort – først og fremmest for 'Iffe' selv.

»Det er den foreløbige kulmination på hans meget flotte karriere. Så er det klart, at det også er kæmpestort for dansk basketball. Man skal passe på med at rangere resultater, men det her er blandt de allerstørste, vi har oplevet i dansk basketball,« fortæller Mads Young Christensen.

Skiftet kan også få stor betydning for dansk basketball generelt. Og det er der flere årsager til, mener Mads Young Christensen, som blandt andet beskriver 'Iffe' som en rollemodel for forbundets mange børn og unge – også selvom skiftet til NBA skulle glippe.

Foto: SERGEI ILNITSKY

»Det er klart, at når man har den personlighed, han har, og forhåbentlig lykkes med skiftet, så er der rigtig mange unge i Danmark, der kigger og siger 'okay, vi var i forvejen inspirerede af 'Iffe', men nu tror vi faktisk også på, at det at komme til NBA er noget, der kan lade sig gøre for en dansker',« fortæller formanden.

Selvom skiftet er til NBAs tophold, så er der ifølge Mads Young Christensen stadig chancer for spilletid til 'Iffe', men samtidig kræver det også gode præstationer på banen, når muligheden byder sig.

Mads Young Christensen fortæller, at 'Iffe' Lundberg ikke vil være en bærende spiller fra dag ét, da springet til NBA er stort, uanset hvilket hold i Europa man sammenligner med.

Dog er han helt sikker på, at der er en mening med, at Phoenix Suns henter 'Iffe'.

»Phoenix Suns er et absolut tophold, og det er et hold, som har et meget klart koncept. Det, jeg kan håbe på, er, at såfremt de vælger at indgå en aftale med 'Iffe', så er det, fordi de er meget bevidste og har tiltænkt ham en rolle,« siger Mads Young Christensen, som samtidig understreger, at Phoenix Suns klarer sig så godt, at de ikke er tvunget til panikløsninger.

I første omgang gælder kontrakten med Phoenix Suns for resten af sæsonen, men det kan blive til længere tid, hvis 'Iffe' lykkes med at vise, hvad han kan, mener Mads Young Christensen.

»Jeg synes, at han har vist i CSKA Moskva, at han både har det fysiske, tekniske og taktiske niveau til at kunne spille med de allerbedste,« siger han og fortsætter:

»Når man kigger på nogle af de andre spillere, han har været oppe imod både i Europa, men også på landsholdet, som enten har eller begår sig i NBA, så er jeg i hvert fald optimistisk på hans vegne,« afslutter Mads Young Christensen.