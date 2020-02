At gennemføre et triatlon er i sig selv hårdt.

Danske Anders Hofman har dog taget udfordringen op. Og samtidig taget den til et helt særligt niveau. For han er lige nu i gang med at gennemføre det på Antarktis.

'Project Iceman' hedder turen, der altså indebærer 3,9 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometers løb. De første to dele er gennemført, men voldsomt vejr har givet udfordringer til det marathon, som danskeren lige nu er i gang med at løbe.

'Anders løber med en gennemsnitsfart på tre kilometer i timen,' lød det i en opdatering den 24. februar, og det blev værre forhold for danskeren.

We have picked our time! The countdown for the Iceman has begun! Saturday 5:00 Argentina Standard Time (GMT-3). It's freaking go time! From here, the weather window looks great 24 hours ahead. You will be able to track me live at www.projecticeman.com/live! It's time guys! Let's do this! #limitationsareperceptions #projecticemanlive #7fortheseventh

'Nu fanget i en snestorm i mørket, men Anders bliver ved med at bevæge sig,' skrev teamet omkring Anders Hofman på Twitter.

Klokken 01.49 lokal tid måtte han og holdet dog holde pause, da snestormen for alvor blussede op. Både Anders Hofman og resten af teamet søgte ly i nogle sikre skure, mens vinden i den grad tog til.

Da det var værst, lød meldingen, at det blæste med intet mindre end 100 kilometer i timen, men flere gange blev der dog forsikret om, at holdet havde det godt.

'Anders er okay hvad forholdene angår, men han er bekymret, da hans krop gør ondt, da den er begyndt på restitueringsprocessen. Han vil gerne fortsætte, ligeså snart det er sikkert nok i forhold til vejret,' lød det i en opdatering sent mandag eftermiddag dansk tid.

Day 16: Final authorisation and Iceman route recon Today was a big day. We finally received the authorisation to go ahead with the Iceman at the new proposed location at Cape Legoupil. A big relief to all of us. The project can now continue its most important phase, the track preparation. We are now planning out the entire route for the Iceman. We started walking up on skis on the glacier for a route reconnaissance for the bike and run part of the Iceman. Absolutely insane location and view. It took us around 3 hours to walk approximately 4.5 kms up the glacier. It took this long as we had to find a safe route to ensure avoiding a number of very large open crevasses. Up on the glacial plateau we set up a camp for where the loop for the bike and run will take place. Right now, the plan is to make a 4 km loop, which makes it safe for me and the team, while also easier for the team to support me. For the lower part, we have marked the route safely. It's going to be an icy and steep climb coming up on the bike from the swim. It sounds simple, but it was a long, cold, and windy day of hard work. Several of us have been the victims of blisters due to new ski boots. However, that doesn't take anything away from the fact that it's absolutely crazy that we are now making the final preparations for this attempt. Tomorrow, another exciting day awaits, as I will test the bike on the glacier for the very first time with half of the team, while the rest will continue finalising the route. We hope that if preparations go smoothly and the weather window looks good that I can start the Iceman within 3-4 days. Fingers crossed. #limitationsareperceptions #projecticemanlive

I alt var holdet fanget i 27 timer, inden løbeturen kunne fortsætte.

I skrivende stund er Anders Hofman i gang med at løbe færdigt, og han mangler 10 kilometer af sin tur, før 'Project Iceman' er færdigt. Indtil videre har det taget præcis tre døgn.

Lykkes det for danskeren at gennemføre, bliver han den første 'Iceman' på Antarktis nogensinde.

Formålet er at vise, at der ikke findes begrænsninger for, hvad mennesket kan, lyder det på projektets hjemmeside.