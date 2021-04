En mand med sin kniv mod fire svært bevæbnede modstandere.

Den situation stod danske Casper 'cadiaN' Møller i, da resten af hans holdkammerater for det danske Counter-Strike-hold Heroic var døde.

Hvis det umulige skulle ske, at 'cadiaN' ville komme ud af runden som 'last mand standing', ville Heroic tage sejren og dermed sikre sig trofæet i ESL Pro League og en præmiechek på hele 1,1 million kroner.

'cadiaN' listede sig op med sin kniv og stak en intetanende spiller ihjel fra det russiske modstanderhold, Gambit. Han samlede sit offers våben op og udraderede ene mand resten af Gambit-holdet, der ikke kunne tro på det 'clutch', som 'cadiaN' leverede på det mest perfekte tidspunkt. Du kan se hele det vanvittige spil i videoen herunder.

Et 'clutch' i Counter-Strike betyder, at man vinder en runde, når man er sidste mand i live på sit hold, mens modstanderholdet stadig har adskillige spillere levende.

'cadiaNs' vanvittige 'clutch' sikrede Heroic turneringssejren, og dermed også milliongevinsten, i en maratonfinale, hvor det danske hold tog sejren i den femte og afgørende bane.

Finalen strakte sig over hele syv timer, før 'cadiaN' sikrede holdet en 3-2 sejr over Gambit. Og hovedpersonen selv var da også ret begejstret over, hvordan han hev sejren i land.

»Hvis der er nogen, der har set det der, glemmer man det aldrig nogensinde. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan en hyggerunde. Det er den, mine holdkammerater altid griner ad mig over. Det lykkes én ud af en million gange. Vi er målløse i fællesskab. Vi havde roen og slog det hold, som alle siger er de bedste. De blev skudt ud af banen. Det er for sindssygt,« sagde Casper 'cadiaN' Møller til TV 2 Sport efter turneringssejren.

