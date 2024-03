Julie Kepp Jensen blev nummer 11 ud af de 16 semifinalister i 50 meter fri ved VM i svømning i Doha.

Den danske svømmer Julie Kepp Jensen er færdig ved VM i 50 meter frisvømning ved VM i Doha i Qatar.

Danskeren blev nummer seks i sit semifinaleheat og samlet nummer 11 ud af de 16 semifinalister.

24,80 sekunder var danskeren om at tilbagelægge de 50 meter i vandet. Det var hurtigere, end det indledende heat lørdag morgen, hvor Julie Kepps tid lød på 24,97 sekunder.

- Det er en meget god tid i forhold til, hvor jeg er i sæsonen. Jeg har ikke svømmet så hurtigt, som jeg gør nu i februar måned, så det er meget fint, siger Julie Kepp efterfølgende til SvømDanmark.

Julie Kepp vandt i december bronze på 50 meter fri ved EM på kortbane.

Danskeren skulle dog have svømmet 0,08 sekunder hurtigere, hvis det skulle være blevet til en finaleplads.

- Når er man til VM, vil man selvfølgelig også gerne svømme finale - og det er lidt ærgerligt, jeg mangler nogle hundrededele for at gøre det. På den anden side føler jeg, at jeg har fået det ud af VM, som jeg havde håbet på.

- Jeg har testet nogle forskellige ting og fundet ud af, hvad jeg skal arbejde videre med frem mod de stævner, hvor jeg virkelig skal toppe, siger den danske svømmer.

Den svenske stjerne Sarah Sjöström var ligesom i det indledende heat hurtigst af alle i semifinalen, da hun svømmede sig i finalen i tiden 23,90 sekunder.

Svenskeren har vundet guld på distancen ved de seneste to verdensmesterskaber.

Danmark hentede torsdag en medalje ved VM, da Helena Rosendahl Bach svømmede sig til sølv i 200 meter butterfly.

VM slutter søndag.

