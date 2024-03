Efter anden runde er Nicole Broch Estrup fortsat to slag fra førstepladsen i Saudi Ladies International.

Den danske golfspiller Nicole Broch Estrup blander sig fortsat i toppen efter fredagens anden runde af Saudi Ladies International, der afvikles i Riyadh og er en del af Ladies European Tour.

Danskeren gik anden runde i 70 slag, der er to slag under par.

Det var nok til at holde fast i den delte andenplads, Broch Estrup havde tilspillet sig i torsdagens første runde.

Med en samlet præmiepulje svarende til knap 35 millioner kroner er Saudi Ladies International en af de største turneringer i kvindernes golfkalender.

Broch Estrup deler fortsat andenpladsen i turneringen med belgiske Manon De Roey, der også gik anden runde i 70 slag.

Undervejs på fredagens runde blev det til tre birdies og en enkelt bogey for Broch Estrup.

Thailandske Patty Tavatanakit holdt fast i turneringens førsteplads, da hun ligeledes gik anden runde to slag under par. Tavatanakit er to slag foran Nicole Broch Estrup.

Emily Pedersen, der normalt spiller mest på LPGA Tour, er også med i Riyadh.

Hun gik fredagens runde i par, hvilket sendte hende fra en 14.-plads ned på en 17.-plads.

Pedersen vandt i 2020 den første udgave nogensinde af Saudi Ladies International, inden den fik vokseværk og blev den største turnering på Ladies European Tour foruden de to europæiske majorturneringer.

Nanna Koerstz Madsen og Smilla Sønderby har ligeledes været med i Riyadh, men begge spillere klarede fredag ikke cuttet til weekendens to sidste runder.

