Syv danske svømmere er med i bassinet, når EM i kortbane fra tirsdag til søndag afholdes i Rumænien.

For flere af de danske landsholdssvømmere er det med næste års OL i baghovedet, når de hopper i bassinet ved EM på kortbane, der tirsdag begynder i Rumænien.

Syv danske svømmere er med i Rumænien. Flere af dem er medaljekandidater, og fælles for dem alle er, at stævnet er en vigtig brik i forberedelsen frem mod OL i Paris, der begynder om lidt mere end syv måneder.

- Hver atlet er yderst relevant i forhold til OL, og de har alle bygget deres sæson op efter at stå stærkest muligt til legene. Tre har allerede klaret OL-kravet, mens andre er i gang med at forberede sig på den afsluttende OL-kval, siger elitechef Lars Robl i en pressemeddelelse.

- Nogle jagter finaler og medaljer, mens andre tester forskellige løbsstrategier. Fælles er, at alle har fokus på at performe og få erfaring med at konkurrere, som kun kan opnås i reel konkurrence.

En af de danske svømmere, der stiller sig på skamlen i Rumænien med medaljeambitioner, er 23-årige Helena Rosendahl Bach.

Den danske svømmer har taget medalje ved de to seneste europamesterskaber på 200 meter butterfly.

- Det ville være fedt at følge op på mine seneste EM-præstationer og vinde endnu en EM-medalje. Det vil helt sikkert også øge motivationen frem mod den hårde træningsblok, der venter inden Paris, siger Helena Rosendahl Bach.

Hun ser samtidig EM som en god mulighed for at måle sig mod de europæiske konkurrenter, som hun kommer til at stå ved siden af til sommer i Paris.

- OL er uden sammenligning sæsonens store mål, men jeg er sikker på, det nok skal kilde alle de rigtige steder, når jeg træder ind i hallen og står bag skamlen, siger den danske svømmer.

Ud over Helena Rosendahl Bach er svømmere som Thea Blomsterberg, Julie Kepp Jensen og Emilie Beckmann også blandt de syv danskere, der stiller op ved EM i Rumænien, der begynder tirsdag og slutter søndag.

/ritzau/