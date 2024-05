En ny rapport fra Amnesty viser, at fodbold, tennis og motorsport står mest for skud med hadkommentarer.

At sportsfolk modtager hadefulde kommentarer på egne sociale medier er ikke nyt. Det har flere danske og udenlandske sportsstjerner fortalt om de senere år.

Men problemet er også massivt på de danske sportsmediers Facebook-sider. Det slår en ny rapport for Amnesty International Danmark fast.

I samarbejde med TrygFonden har man analyseret de 5,5 millioner kommentarer, som folk har skrevet på diverse danske sportsmediers Facebook-sider samt på de Facebook-sider for større sportsklubber og -foreninger.

Den undersøgelse tegner et billede af et fortsat stigende problem med hadbeskeder og sproglige angreb. Fra seneste undersøgelse i 2021 og to år frem er der sket en stigning, skriver Amnesty.

- Omkring 182.000 af disse kommentarer (3,3 procent) er angreb rettet mod blandt andet sportsfolk og andre Facebook-brugere i kommentarsporerne. Angrebene varierer fra nedværdigende kommentar til racistiske, sexistiske og homofobiske udtalelser, lyder en af rapportens konklusioner.

Det er især sportsgrenene fodbold, tennis og motorsport, som genererer de negative kommentarer, fremgår det.

I undersøgelsen har man skelnet mellem det, man kalder "sproglige angreb" og decideret hadtale. Begge dele er dog talt med i statistikken om den negative sprogbrug.

På Facebook-siderne for medierne Bold, Tipsbladet, TV3 Sport og B.T. Sport er det seks procent af kommentarerne til opslag, der indeholder angreb, skriver Amnesty.

- Særligt hårdt går det ud over kvinder, LGBTI+-personer og etniske og religiøse minoriteter, og det har konsekvenser både for sportsdebatten, men også helt generelt for vores ytringsfrihed, advarer menneskerettighedsorganisationen.

/ritzau/