Det danske ishockeylandshold smed en føring i tredje periode og tabte lørdag med 4-5 på udebane til Frankrig.

En sejr og et nederlag på to dage var det blandede resultat for det danske ishockeylandshold i weekendens firenationersturnering i Frankrig.

Danmark tabte lørdag aften 4-5 til værterne fra Frankrig i turneringens finalekamp i Epinal.

Danmark indledte fredag turneringen i Frankrig med en sejr på 6-4 over Norge. Men holdet kunne ikke følge op med endnu en sejr i lørdagens finalekamp.

Mikael Gaths mandskab kom ellers tilbage flere gange i kampen og var foran i tredje periode, men de franske værter løb med sejren til slut.

Præcis halvvejs inde i første periode kom Frankrig foran 1-0 på et mål af Charles Bertrand.

Den føring holdt dog ikke længe, da Patrick Russell udlignede til 1-1 bare 19 sekunder senere.

Billedet gentog sig i anden periode, hvor Frankrig bragte sig foran 2-1 på et mål af Aurelien Dair. Der var spillet næsten fem minutter af perioden.

Igen gik der ikke længe, så havde Patrick Russell endnu en gang udlignet. Denne gang nåede Frankrig at være foran i lidt over to minutter.

Frankrig nåede dog at få scoret en gang mere i anden periode, da Sacha Treille fik pucken i nettet til 3-2-føring.

I tredje periode viste danskerne stor effektivitet i power play. Efter lidt over tre minutter inde i perioden udlignede Joachim Blichfeld til 3-3, da Danmark spillede fem mod tre.

Og fem mod fire øgede Mikkel Aagaard 17 sekunder senere til 4-3, og det duftede pludselig af dansk sejr.

De to hurtige danske scoringer i træk nyttede dog ikke noget, da Frankrig leverede to scoringer mere i slutfasen og snuppede en kneben sejr.

Dermed sluttede firenationersturneringen med en sejr og et nederlag for Danmark og Mikael Gath.

Svenske Gath overtog sidste år ansvaret for det danske landshold efter en årrække med Heinz Ehlers på trænerbænken.

/ritzau/