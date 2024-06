To dobbeltbogeys blev dyre for Niklas Nørgaard i European Open. Nicole Broch Estrup bliver toer i Dormy Open.

Niklas Nørgaard Møller var oppe og runde førstepladsen, men sluttede søndag på en delt fjerdeplads i European Open i Hamburg.

Det var anden uge i træk, at den 32-årige dansker spillede med om sejren på DP World Tour, efter at han for en uge siden blev toer i Soudal Open.

Nørgaard Møller åbnede sin søndag med en bogey, og efter en dobbeltbogey på sjette hul var han sat tilbage.

Birdies på 10. og 11. hul bragte ham midlertidigt op at runde førstepladsen, men endnu en dobbeltbogey på 13. hul blev dyrebar.

Nørgaard sluttede dagen med en score på et slag over banens par, og samlet set endte han ti slag under par efter 72 huller.

Det var tre slag mere end engelske Laurie Canter, der vandt sin første turnering på touren, og dermed tog den største del af den samlede præmiepulje på 2,5 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 17 millioner kroner.

På Ladies European Tour flirtede Nicole Broch Estrup med sejren i svenske Helsingborg, hvor man afviklede Dormy Open.

Kun ét slag manglede danskeren i at matche franske Perrine Delacour, der vandt turneringen efter et omspil med tyske Helen Briem.

For andenpladsen fik Broch Estrup et beløb svarende til omkring 167.000 kroner.

Til sammenligning fik Nørgaard Møller omkring 800.000 kroner for sin delte fjerdeplads i European Open.

På PGA Touren nåede både Thorbjørn Olesen og Nicolai Højgaard videre til finalerunderne og endte på henholdsvis fem og tre slag under par i Canadian Open.

Det placerer dem aktuelt som nummer 28 og 39, inden alle spillere har spillet færdigt. Slutter danskerne der, indkasserer de omkring 300.000 og 460.000 kroner.

Emily Pedersen klarede cuttet i majorturneringen Women's US Open, men har spillet færdig og ligger i den tunge ende af feltet. Hun er sikker på at indkassere et beløb svarende til omkring 150.000 kroner.

/ritzau/