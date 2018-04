Giganternes kamp.

Det er overskriften inden finalebraget i computerspillet League of Legends - også kendt som LoL - hvor der på søndag bliver kæmpet om at kunne kalde sig Europas bedste hold.

Finalen i Royal Arena i København bliver en hæsblæsende duel mellem de to mest succesrige EU-hold nogensinde, når G2 møder Fnatic, til hvad der er det største danske League of Legends-event nogensinde.

Det er ikke første gang, at Royal Arena afholder en stor esportsbegivenhed. TIlbage i november sidste år blev BLAST Pro Series også afholdt i den danske arena, hvor det var spillet Counter-Strike, der blev kæmpet i. Her tabte danske Astralis i finalen. Foto: Pressefoto - Royal Arena Det er ikke første gang, at Royal Arena afholder en stor esportsbegivenhed. TIlbage i november sidste år blev BLAST Pro Series også afholdt i den danske arena, hvor det var spillet Counter-Strike, der blev kæmpet i. Her tabte danske Astralis i finalen. Foto: Pressefoto - Royal Arena

Spørger man den tidligere professionelle spiller og kommentatoren under finalen, Martin ’Delfico’ Lynge, så er der lagt op til den helt store finale. Det meget populære hold Fnatic er nemlig tilbage i en finale efter to års fravær og skal nu forsøge at bidde skeer med G2, der har vundet de sidste fire tiler i streg.

»Det bliver en af de bedste finaler, vi nogensinde har haft i den europæiske liga, fordi vi har de to mest succesfulde hold, der har vundet ni ud af de sidste ti sæsoner sammenlagt, der møder hinanden nu. Så det er virkelig en ekstremt spændende kamp med de to bedste hold, der møder hinanden,« siger kommentatoren til BT.

League of Legends League of Legends er et multiplayer online battle arena-spil lavet af RIOT Games og er et af de absolut mest populære spil på verdensplan.

Spillet blev lanceret i 2009 og kan spilles online på både MAC og PC.

League of Legends bliver spillet i over 1.3 milliarder timer om måneden og har over 100 millioner aktive spillere om måneden på verdensplan

Den største danske League of Legends-spiller hedder Søren Berg og er kendt under gamernavnet ’Bjergsen’. Danskeren har over 1,3 millioner følgere på Twitter, hvilket gør ham til den næstmest fulgte danske atlet på det sociale medie – kun overgået af Caroline Wozniacki.

»At vi kan holde det i Danmark viser, hvor stort esport og League of Legends er blevet herhjemme og i resten af verden. Især fordi vi har så mange gode danske spillere, og vi har så mange folk, der sidder og spiller og ser med hjemmefra. Forhåbentlig er en afholdelse af finalen i Royal Arena bare første skridt på vejen mod endnu flere fede events i både League og Legends og andre spil i Danmark,« siger Martin 'Delfico' Lynge.

De mange tilskuere kan udover fornøjelsen af at se to af de bedste europæiske League of Legends-hold i aktion også glæde sig over, at der er hele tre danskere repræsenteret i finalen. Fnatic råder over både Mads ’Broxah’ Brock-Pedersen og Rasmus ’Caps’ Winther, mens G2 har Martin ’Wunder’ Hansen på holdkortet.

Det er dog heller ingen overraskelse, at det rød-hvide flag er repræsenteret i finalen. Danmark har været med til at skabe de bedste spillere i både EU LCS (Europæiske League of Legends Championship Series) og i resten af verdenen, og for første gang nogensinde kommer de Europæiske League of Legends-finaler så til Danmark.

Lørdag spilles der om tredjepladsen, hvor holdene Splyce og Team Vitality mødes.

Finalen mellem Fnatic og G2 går i gang i Royal Arena på søndag klokken 17.00.