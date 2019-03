På en flot sidste ende vinder de danske curlingkvinder snævert over Finland ved VM i Silkeborg.

Der var ikke andet end æren på spil for hverken Danmark eller Finland i næstsidste runde ved curling-VM i Silkeborg, hvor begge mandskaber inden mødet havde tabt otte af de første ti kampe.

Alligevel gik kampen helt til tiende ende, hvor en flot dansk afslutning sikrede to point og dermed en smal sejr på 7-6.

Kampen var helt tæt, og halvvejs stod det 3-3, men en god finsk sjette ende satte for alvor pres på Danmark.

Nede 3-5 fik danskerne kun et enkelt point ud af syvende ende, men i ottende lykkedes det at stjæle en ende, hvor finnerne ellers havde sidste sten, og udligne til 5-5.

Finland bragte sig på 6-5 i niende ende, så Danmark havde sidste sten i den tiende og sidste ende. Og den fik danskerne fuldt udbytte af.

Det lykkedes at have de to bedste sten i huset og sikre en sejr på 7-6.

Senere fredag møder danskerne Canada i den sidste kamp.

/ritzau/