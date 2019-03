Efter onsdagens to forløsende VM-sejre løb de danske kvinder ind i nyt nederlag torsdag mod Sydkorea.

Det lykkedes ikke de danske curlingkvinder at følge op på onsdagens to flotte sejre, da de torsdag igen var på isen ved VM i Silkeborg.

Skipper Madeleine Dupont og hendes hold tabte torsdag formiddag 5-9 til Sydkorea i en kamp, hvor danskerne opgav efter niende ende.

Danskerne kom skidt fra start og tabte de to første ender henholdsvis 0-2 og 0-1, men så fulgte en stribe gode ender for danskerne, der i sjette ende fik udlignet til 4-4.

Herfra tog sydkoreanerne dog styringen og vandt syvende ende med tre sten og niende ende med to, og bagud med fire point inden tiende ende valgte danskerne altså at sige tak for kampen og erkende nederlaget.

De danske kvinder var på forhånd ikke spået ret gode chancer for at kunne blande sig i topstriden, og det kommer de næppe heller til.

Danskerne åbnede VM med seks nederlag, vandt onsdag over både Japan og Skotland og er efter torsdagens nederlag noteret for to sejre i ni kampe. Det rækker til en foreløbig 11.-plads blandt de 13 deltagende nationer.

Danskerne skal i aktion igen torsdag klokken 14 mod Tyskland.

De seks bedste nationer får til sidst mulighed for at kæmpe om medaljer.

/ritzau/