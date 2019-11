De danske curlingkvinder tabte til Skotland, men vandt senere søndag over Norge ved EM i Sverige.

Det blev ikke den bedste dag for dansk curling søndag ved EM.

De danske curlingkvinder tabte 6-7 til Skotland og vandt 7-3 over Norge, mens curlingherrerne tabte med hele 5-11 til Schweiz.

For kvinderne var der tale om et bittert nederlag til skotterne i søndagens første opgave.

Her var Danmark foran med 3-2 efter sjette ende, men skotternes skipper Eve Muirhead vendte det rundt med to point i syvende ende. Og så var Skotland foran 4-3.

Danskerne udlignede i ottende ende til 4-4, inden skotterne bragte sig foran med 6-4.

Endnu en gang fik Danmark udlignet - denne gang til 6-6 i tiende ende.

Og så skulle det afgøres i en ekstra ende, som blev forsinket på grund af en brandalarm og evakuering. Det var dog falsk alarm, og så kunne spillerne træde tilbage på isen.

I den ekstra ende var skotske Muirhead igen skarpest ved at sørge for et enkelt point og en afgørelse.

Efter den skuffelse var det tilfredsstillende for de danske kvinder, at de kunne hente holdets første sejr.

Efter to nederlag vandt danskerne med 7-3 over Norge, som ellers var foran 3-2 efter sjette ende.

Derefter slog Danmark til med tre point i syvende ende og et point i både ottende og niende ende, og så var kampen afgjort.

De danske curlingherrer tabte tidligere søndag til Schweiz med hele 5-11.

Dermed står også de danske herrer med en enkelt sejr i tre kampe.

Ved EM møder alle ti deltagere hinanden, hvilket betyder, at danskerne skal i aktion minimum seks gange mere. De fire bedste nationer skal til sidst kæmpe om medaljer.

/ritzau/