Danmarks curlingherrer slog Skotland efter en ekstra ende og er nu på to sejre i fem kampe.

Danmarks herrelandshold i curling kom mandag aften på tavlen med den anden sejr under EM i Helsingborg.

Det skete med en sejr på 6-5 efter et tæt opgør mod Skotland, der først blev slået efter en forlængelse af kampen.

Tidligere mandag tabte holdet med 7-8 til Norge, og det betyder nu, at Danmark har vundet to ud af fem kampe i turneringen. Det rækker til en delt sjetteplads, efter alle har afviklet fem ud af ni kampe.

I den tidlige kamp kom Norge foran med 3-0 efter de to første ender, og det formåede danskerne aldrig at svare helt tilbage på. Norge førte 8-4 inden de to sidste ender, som Danmark brugte til at pynte på nederlaget.

Derimod vippede kampen frem og tilbage mod skotterne senere. I den sidste ende udlignede Skotland til 5-5, og så måtte man forlænge kampen med en ende, som Danmark vandt.

I kvindernes turnering tabte Danmark mandag klart med 3-9 til Rusland. Senere mandag gælder det opgøret mod Letland.

Inden den kamp har de danske kvinder en sejr og tre nederlag for fire kampe.

Både hos mændene og kvinderne spiller ti lande alle mod alle, inden de fire bedste skal spille om medaljer.

EM spilles frem til på lørdag.

/ritzau/