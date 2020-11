En fremragende anden halvleg sikrede overraskende Danmark den første sejr i fire forsøg i EM-kvalifikationen.

Efter nederlag i de tre første kampe i EM-kvalifikationen fik de danske basketballkvinder en tiltrængt succesoplevelse og revanche i søndagens opgør mod Rumænien.

På en fremragende anden halvleg vendte danskerne et truende nederlag til sejr på 91-74 mod Rumænien i Letlands hovedstad, Riga.

Her er Danmarks EM-kvalifikationsgruppe samlet i disse dage for at afvikle en stribe kampe på coronasikker vis.

Rumænien er som nummer 44 på Det Internationale Basketballforbunds (Fiba) verdensrangliste 12 pladser over Danmark, der rangerer som nummer 56.

Derfor var det en lille overraskelse, at det lykkedes Danmark at hive sejren i land.

- Hele vejen gennem kampen havde vi fornemmelsen af, at vi godt kunne vinde. I første halvleg fik vi gode skud, men de gik bare ikke i, men det gav egentlig bare tro på det, siger Danmarks topscorer i kampen, Maria Jespersen.

- Vi kunne spille os til det, vi skulle, og derefter var troen på det der bare.

Hun sænkede hele 35 point i en imponerende kamp fra hendes side.

Med sejren kommer Danmark på fem point i gruppen, hvilket er samme antal som Rumænien og Italien. Italienerne har dog spillet en kamp mindre. Der gives et point for nederlag og to for sejr.

En tung dansk start sendte rumænerne foran med 11-4, før de danske kvinder kom lidt op i gear.

Rumænien formåede dog at holde Danmark fra livet på pointtavlen hele vejen frem til pausen, hvor forskellen var på syv point ved 44-37 til rumænerne.

Men i pausen havde danskerne fået justeret noget, som gav en øjeblikkelig effekt.

Spillet fungerede fremragende, og fra at have været nede med syv point spillede Danmark sig i front med ni point ved 60-51.

Danskerne vandt tredje periode med hele 31-14, og det fundament nåede rumænerne aldrig i nærheden af at slå sprækker i gennem sidste periode.

Danskerne udbyggede føringen yderligere, så det endte med en sikker sejr på 17 point.

- Det er første gang i kvalifikationen, vi får sat en hel kamp sammen. Tingene går ikke altid vores vej i første halvleg, men vi følte os ikke slået og blev ved, lyder det fra landstræner Jesper Krone.

Da EM-kvalifikationen blev indledt for over et år siden, åbnede Danmark mod netop Rumænien. Her blev det til et nederlag på 55-70.

Siden fulgte et nederlag på ti point til Italien, inden coronapandemien satte det hele på standby for en stund.

Da Danmark og de tre andre gruppedeltagere troppede op i Riga, indledte Danmark med et forventet nederlag på 64-84 til de stærke tjekker.

