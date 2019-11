Danmarks kvindelige basketball-landshold gjorde comeback i en kval-turnering med et nederlag mod Rumænien.

Det kvindelige danske landshold i basketball var torsdag på banen i en kvalifikationsturnering for første gang i 19 år.

Det skete, da Danmark på udebane mødte Rumænien i den første kvalifikationskamp frem mod EM i 2021.

Det danske landshold tabte sin første kamp i gruppe D 55-70. Senere torsdag spiller Italien mod Tjekkiet i Danmarks gruppe.

De danske kvinder er nummer 46 på verdensranglisten, mens de mere erfarne rumænske basketballkvinder rent faktisk var to pladser efter Danmark inden kampen.

Årsagen var dog, at Danmark på det seneste har haft succes i EM for små nationer, hvilket har givet point.

I sommeren i 2018 vandt Danmark således den mindre turnering i Irland, og det var også den sejr, der satte tankerne i gang om at deltage i EM-kvalifikationen.

De danske kvinder har selv stået i spidsen for en indsamling, der har skrabet tilstrækkeligt med penge sammen til at finansiere kvalifikationen.

Det skyldes, at Danmarks Basketball Forbund ikke har økonomi til at betale for to landshold, og forbundet har valgt at poste penge i herrelandsholdets EM-kvalifikation.

Det danske kvindelandshold i basketball spillede den seneste kamp i en stor kvalifikationsturnering i november i 2000.

Landsholdet genopstod i 2018 i forbindelse med turneringen i Irland.

