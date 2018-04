Astralis-profilen og en af verdens bedste spillere, Nicolai “dev1ce” Reedtz, håber og tror på, at Counter-Strike-holdet igen kan blive verdens bedste.

I denne uge det danske hold så tage et skridt på vejen, når de er med ved turneringen Dreamhack Masters i Marseille, der er den første Masters på året. Og her tror en af holdets stjerner på, at de kan nå langt.

»Resultatmæssigt kan man aldrig gå ind til en turnering, og sige, at man forventer at vinde eller at komme i semifinalen, men det er helt sikkert vores mål. Og spiller vi op til det, vi kan, så er alt muligt. Også en finale,« siger Nicolai 'dev1ce' Reedtz til BT.

Holdet har tidligere været verdens bedste, de har domineret verdensranglistens førsteplads, og så har det tilmed også vundet en såkaldt Major, der kastede godt 3,5 millioner danske kroner af sig i præmiepenge. Succesen hos det danske hold er derfor ikke til at tage fejl af.

Alligevel har holdet ikke helt levet op til tidligeret tiders præstationer, og de har haft sværere ved at vinde de helt store titler. Tilbage i februar skiftede Magnus ‘Kjaerbye’ Kjærbye så Astralis ud med det andet store danske hold, North, og det var til stor overraskelse for holdkammeraterne.

Siden har holdet fået Emil ‘Magisk’ Reif ind som erstatning og holdet er igen begyndt at finde de tilbage til de takter, der gjorde dem til verdens bedste Counter-Strike-hold. Næste opgave er DreamHack Masters i Marseille, hvor stjernespilleren Nicolai “dev1ce” Reedtz har store forventninger.

»Jeg forventer, at vi fortsætter den udvikling, vi har været inde i over de seneste par måneder. Vi bygger hele tiden på i forhold til kommunikationen og den automatiske forståelse mellem spillerne,« siger den 22-årige stjerne, der af mange betragtes som en af verdens bedste spillere.

Astralis ligger aktuelt nummer fem på verdensranglisten og er dermed fortsat det bedst placerede danske hold. Alligevel er der et stykke vej til det hold, der i starten af 2017 var voldsomt dominerende og også vandt ELeague Majoren i Boston. Alligevel tror Nicolai Reedtz, at det nuværende hold på sigt kan blive endnu bedre.

»Vi havde et fantastisk hold sidste år, og hvis vi skal blive lige så gode, skal vi gøre tingene lidt anderledes. Men ser man på de individuelle skills, rollefordelingen og potentialet på holdet, er der ingen tvivl om, at vi kan og skal blive det bedste Astralis-hold nogensinde. Og med den line-up vi har nu, så har vi alle ingredienser til at skabe et voldsomt godt hold,« fortæller han.

Nicolai og resten af Astralis-mandskabet kom onsdag aften godt fra start ved Dreamhack Masters i Marseille, da danskerne stensikkert vandt opgøret mod Space Soldiers 16-2.

Turneringen i Marseille fortsætter frem til på søndag. Vinderen kan se frem til en præmiecheck på 100.000 dollars svarende til cirka 600.000 danske kroner.