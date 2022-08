Lyt til artiklen

Det kan være trangt med pengene, når unge atleter vier store dele af de vågne timer til deres sportsgren.

Jagten på store bedrifter kræver masser af flid, øvetimer og hårdt arbejde, men uden nødvendige økonomiske midler tvinges nogle til overvejelser om karrieren.

Og derfor kommer et af dansk idræts store navne nu med et opråb til de danske firmaer, der har sponsorkroner tilovers – ja, faktisk en lille bøn, om man vil.

»Man har brug for sponsoraterne for at nå til tops, for når man er nået dertil, så begynder de at komme helt af sig selv. Det svære er at få støtten, inden man står på toppen,« siger kajakstjernen René Holten Poulsen til B.T. og fortsætter:

»Så jeg har en bøn til de danske erhvervsdrivende rundtomkring. Jeg håber, de vil finde nogle unge atleter, som de gerne vil støtte, selv om de måske ikke er stjerner endnu.«

»Firmaernes støtte kan være afgørende for, at man får chancen for at skabe noget ekstraordinært. Det er mit ønske, at vi er bedre til det i Danmark.«

Selv for en 33-årig tredobbelt verdensmester som René Holten Poulsen er det ikke altid nemt at få økonomien til at hænge sammen – Team Danmark-tilskud gør dog det hele nemmere i øjeblikket.

»Jeg mistede en del sponsorer under corona. Nogle røg på grund af resultater, og andre ville bare videre, tror jeg, og det er jo fair nok.«

»Så det fylder lidt, hvordan økonomien hænger sammen. Lige nu har jeg da fået det sådan, så jeg kan klare mig i år og nok også næste år, selv om jeg ikke får helt samme støtte fra Team Danmark som tidligere. Det skal jeg nok komme igennem, men det ville da være rart at have en lille smule i overskud.«

Og netop økonomien – og lysten – bliver umiddelbart afgørende for, hvor længe den erfarne verdensmester har tænkt sig at ro videre i den karriere, som indtil videre har givet tre VM-titler, tre EM-titler og en OL-sølvmedalje.

»Hvis jeg kan skabe økonomien til at få det til at løbe rundt, uden jeg behøver at blive rig, så vil jeg gerne fortsætte, til jeg ikke synes, det er sjovt mere.«

»Alderen er jo også en naturlig stopklods, der siger, at det nok bliver ved OL i 2024 eller 2028. Men lige nu er der ikke noget, som tyder på, at alderen gør mig dårligere.«

»Jeg har slået flere personlige rekorder i år i mine fysiske test – og så var der endda også fire roere over 39 på podiet i Tokyo, så alderen stopper mig ikke,« udbryder René Holten med et grin, der fortæller, at han for tiden er ovenpå efter en hård tid med masser af modstand.

Ved det netop overståede verdensmesterskab roede René Holten Poulsen to andenpladser hjem i B-finalerne i K1 1.000 meter og K2 500 meter med Victor Aasmul.