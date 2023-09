Dillon Danis har gjort lige præcis det, Logan Paul forventede.

Sådan lyder det fra brormand Jake Paul i et interview med TMZ, da han skal sætte ord det MMA-brag, der finder sted 14. oktober.

For der er ikke blevet sparet på den hårde snak, og ifølge Jake Paul er Danis også 'gået over stregen'.

Årsagen er, at han har brugt meget energi på at shame Logan Pauls forlovede, den danske model Nina Agdal.

Senest har Danis skabt opmærksomhed om en yderst privat video – et sextape – der ifølge ham skulle være med Nina Agdal i centrum.

Det ER dog ikke den danske model på videoen, men alligevel er hun nu endnu en gang blevet ufrivillig genstand for den enorme banter, Danis sender i retning af sin modstander.

Desuden påstår han, at han har et billede, 'der kan ødelægge' hende.

Et billede, han angiveligt skulle have vist til YouTuberen Adin Ross, der på en video, der florerer på sociale medier, reagerer meget voldsomt.

Nina Agdal er blevet ufrivillig genstand for shaming fra Dillon Danis. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nina Agdal er blevet ufrivillig genstand for shaming fra Dillon Danis. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

»Bro, hvad fanden? Jeg får det dårligt over det,« lyder reaktionen – det vides dog ikke, om den er iscenesat.

Dillon Danis har tidligere påstået, han var i besiddelse af billeder af den danske model, der 'kunne få hele nettet til at gå amok', han har hævdet, at hvis han offentliggør dem, kan hun sende ham i fængsel, og så har han ikke holdt sig tilbage med at dele mange billeder af Nina Agdals ekskærester.

Derudover har han også delt manipulerede billeder af den danske model.

På det sociale medie 'X' -tidligere kendt som Twitter – har han ved flere lejligheder shamet hende, hvilket har fået flere til at skrive, at han er gået for langt og skal stoppe nu, men det har ikke haft nogen effekt – han fortsætter i stedet med at hænge Agdal ud på de sociale medier.

MIAMI BEACH, FL. – APRIL 16: Dillon Danis attends the Grand Opening Party Hosted By David Grutman And Pharrell Williams at The Goodtime Hotel on April 16, 2021 in Miami Beach, Florida. CreditL: mpi04/MediaPunch /IPX Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix Vis mere MIAMI BEACH, FL. – APRIL 16: Dillon Danis attends the Grand Opening Party Hosted By David Grutman And Pharrell Williams at The Goodtime Hotel on April 16, 2021 in Miami Beach, Florida. CreditL: mpi04/MediaPunch /IPX Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

I sidste ende er det dog Logan Paul, der vinder på det, mener Jake Paul.

»Min brormand kunne have kæmpet mod alle. Men han vælger den dreng, han ved, gør kampen stor. Lige nu vil alle se kampen, på grund af de ting der er blevet sagt. Så det er det. Alle pengene fra pay-per-view ryger direkte ned i min brors lomme, og derfor valgte han Dillon. Når alt kommer til alt, er Dillon en marionetdukke,« siger Jake Paul til TMZ.

Mens Nina Agdal ikke selv har reageret på de mange billeder, der er blevet delt af hende, har hendes forlovede Logan Paul udtalt, at det bestemt ikke er noget, der skader parret – tværtimod.

»Jeg elsker den pige så fucking meget, vores forhold er bare blevet meget stærkere. Intet kan komme imellem os. Heller ikke en falsk troll på internettet. Han har udviklet sig til at være en kæmper, der lader som om. Han angriber en tredjepart, der ikke har noget med sagen at gøre, en kvinde. Det er det eneste, han har – sådan er det, i krig og kærlighed gælder alle kneb. Alt det lort jeg har på ham i min telefon, men ønsker jeg at gå den vej?« siger Logan Paul i sin podcast Impaulsive.

Her slår han også fast, at han og Nina Agdal altid har været ærlige overfor hinanden.

»Jeg vidste godt, hun har været i lange forhold hele sit liv, og jeg ved, nogle af dem var med meget kendte mennesker. Hun har været kendt hele sit voksenliv. Er blevet forfulgt af papparazzier i 11 år. Men jeg ved, hvem hun er som person, hun ved, hvem jeg er. Du må forstå, at jeg på et tidspunkt var den mest hadede på planeten. Jeg har hørt alt, set alt. Det (Danis, red.) rører mig ikke.«