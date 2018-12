De måtte gå alle tre omgange, men til sidst vandt Mark O. Madsen.

Det bedømte dommerne enstemmigt ved Cage Warriors Academy-stævnet i Frederikshavn.

Mark O. Madsen var i kontrol i hele kampen, og havde flere gange modstander Matthew Bonner låst i gulvet.

Aftenens opgør var dramatisk allerede før det gik i gang.

Danskerens modstander Matthew Bonner blev vejet forud for kampen i

Her vejede englænderen 1,5 kg for meget. Efterfølgende fik han to timer til at tabe sig, hvilket 'The Beast', som Matthew Bonner kaldes, nægtede. Det skriver TV3 Sport.

Mark O. Madsen kaldte selv optakten, som han kalder for 'respektløst'.

»Total skandale, at en professionel fighter udvalgt af Cage Warriors NÆGTER at gå ned i vægt,« skrev Mark O. Madsen på Facebook før kampen.

Mark O. Madsen er Danmarks bedste bryder og har både EM-, VM- og OL-medaljer på cv'et. Han er nu MMA-fighter.

Han har vundet seks ud af seks MMA-kampe.

Danskeren går efter at komme til USA og dyste i Ultimate Fighting Championship (UFC), hvor der er store penge på spil, skriver Ritzau.