»Jeg når ikke at tænke ret meget, men jeg ved, det er alvorligt, da piloterne skriger, at vi skal tage vores veste på, fordi de vil forsøge at nødlande på en stor sø.«

Travtræneren Steen Juul har vundet mere end 7.500 væddeløb i sin karriere, men den flotte sejrsrække var tæt på at stoppe på dramatisk vis i 1992.

Her sidder han i et lille fly på vej mod Karlstad i Sverige med bare otte personer, da piloterne begynder at skrige. Der er ikke mere brændstof på tanken. En sø er den eneste mulige redning for den lille gruppe.

Nødlandingen lykkes ikke, flyet styrter ned i det svenske ferskvand, men Steen Juul er stadig i live. Ved bevidsthed. I de minutter ænser han ikke, om han er den eneste, eller om andre også har overlevet. Selv ikke mareridtene efterfølgende giver ham svaret.

70-årige Steen Juul kørte sit første væddeløb i 1968. Foto: Philip Flindt. Vis mere 70-årige Steen Juul kørte sit første væddeløb i 1968. Foto: Philip Flindt.

»Jeg får selvfølgelig flashback af og til. Da vi ramte vandet, måtte vi bare ud og klare os selv så godt, som vi kunne. Nogle folk tror måske, at flyet bare glider hen ad vandet, men for mig var det som at flyve direkte ind i en mur. Og der var desværre fem, som ikke klarede den.«

»Jeg søger selvfølgelig mod land, da jeg kommer ud af flyet. Der er en lille klippesats ude i søen, som jeg og de to andre overlevende svømmer hen til.«

Som du husker det, hvor lang tid går der så, inden der kommer hjælp?

»Det er svært at vurdere, men jeg tror ikke, der har gået lang tid, fordi der bliver kaldt SOS fra flyet, da der ikke er mere brændstof, og vi nærmer os søen. Der kommer i hvert fald hurtigt en båd, som sejler hen mod os på den lille klippesats. Vi vifter den videre, fordi der er folk i vandet, som det er vigtigere, de leder efter.«

Det tog nogle år, før Steen Juul kunne tale om den forfærdelige ulykke i Sverige. Foto: Philip Flindt. Vis mere Det tog nogle år, før Steen Juul kunne tale om den forfærdelige ulykke i Sverige. Foto: Philip Flindt.

70-årige Steen Juul endte i den livstruende situation, fordi han skulle køre stjernehesten Rudolf Le Ann i et stort løb i Karlstad. Normalt kan turen til Sverige klares i bil, men træneren havde opgaver i Danmark dagen inden og blev derfor presset på tiden. Hestens ejere, Denny og Susanne Bendsen, var ligeledes ombord. De overlevede ikke den forfærdelige ulykke.

Derfor var det meget specielt cirka et år efter flystyrtet, da Steen Juul skulle køre Rudolf Le Ann i Dansk Trav Derby – det største løb på dansk grund og dengang en publikumsmagnet. Tårerne kunne ikke holdes tilbage, da hesten krydsede målstregen som vinder af Danmarks største hestevæddeløb.

»Hesten var kæmpe favorit i løbet, og det var kun mig, der kunne ødelægge det. Men han var heldigvis totalt overlegen, og så var det specielt, da døtrene stod ved målstregen.«

Kroppen er mærket efter 53 år i travsporten, men Steen Juul har stadig mere benzin tilbage i tanken. Foto: Philip Flindt. Vis mere Kroppen er mærket efter 53 år i travsporten, men Steen Juul har stadig mere benzin tilbage i tanken. Foto: Philip Flindt.

»Det var nogle meget bevægende og stærke minutter efterfølgende. Det var for familien, at vi vandt det her løb.«

Tiden læger alle sår. Sådan har den rutinerede travtræner og mange andre mennesker det. Men Steen Juul skjuler ikke, at det tog nogle år, før han kunne tale om ulykken, hvor han kæmpede for sit eget liv, mens andre mistede deres.

»Det var svært at tale om styrtet i de efterfølgende år, fordi jeg blev bevæget, når det blev nævnt. Nu er det kommet på afstand, og det har været med til at sætte tingene i perspektiv for mig. Inden handlede det bare om at vinde det næste løb, og pludselig var det stort at kunne stå op om morgenen og høre fuglene synge. Jeg bilder mig selv ind, at jeg er blevet et bedre menneske.«

Travtræneren har efterfølgende ikke været bange for at flyve, men han understreger, at han kun bruger de store flyvemaskiner – de små har han været færdig med siden 1992.

Året efter flystyrtet vandt Steen Juul Dansk Trav Derby, der er Danmarks største væddeløb. Foto: Philip Flindt. Vis mere Året efter flystyrtet vandt Steen Juul Dansk Trav Derby, der er Danmarks største væddeløb. Foto: Philip Flindt.

Her cirka 29 år senere er Steen Juul stadig aktiv som både travtræner og kusk, selv om han har rundet 70 år. Tankerne om et karrierestop har selvfølgelig strejfet ham, fordi kroppen har været brugt meget. Alligevel er det ikke flystyrtet, som har givet de største tæsk rent fysisk.

»Det er klart, at kroppen efterhånden er mærket. Jeg har været udsat for nogle styrt, som har gjort ondt. Jeg er blandt andet blevet sparket ud af sulkyen, og det kostede et brækket kraveben, en punkteret lunge samt nogle brækkede ribben. Alligevel har jeg aldrig været bange for at komme tilbage, fordi når alt kommer til alt, er det ikke farligere end at cykle.«

Nu er spørgsmålet så, hvor længe Steen Juul har tilbage på toppen efter en karriere med utallige sejre, et flystyrt samt nogle seriøse styrt. Selv er han overbevist om, at der stadig er lidt benzin tilbage på tanken.

»Jeg tager et år ad gangen, og det ser fint ud lige nu, men det er helbredet, der bestemmer det suverænt. Men det er da et skulderklap, at jeg kan være med i denne alder, og det er ligeledes sjovt.«

»Jeg har haft et fantastisk liv blandt hestene. Det er ikke en guldgrube at være travtræner, men vi har været heldige og dygtige nok til at kunne leve af det. Jeg er stolt af, hvad jeg har opnået, og jeg fortryder ikke et eneste sekund, at det var den her vej, jeg valgte.«