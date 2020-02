Kommer Michael Maze med til OL?

Svaret får vi formentlig inden længe, men det gjorde det ikke bedre, at OL-kvalifikationen for bordtennislandsholdet glippede.

»Det gør selvfølgelig chancerne mindre. Der er stadig nogle muligheder senere på året, men nu er der en chance mindre,« siger Michael Maze til B.T om sine egne chancer for at komme til Tokyo.

Det betyder dog ikke, at det er udelukket, at han stiger om bord på et fly til Japan i midten af juli med en OL-billet i hånden. For der er stadig en kvalifikation til april.

Her er det single, det gælder, og det tager Michael Maze 'som det kommer', fortæller han. Dog er det ikke, fordi han har de helt vanvittige forventninger.

»Mine chancer er ikke så gode. Jeg er ikke så skarp mere, som jeg har været, og jeg kan ikke holde til at træne lige så meget, som det kræver med de unge, der kommer frem. Det er vigtigt for mig, at jeg stadig har det sjovt med det. Det har jeg stadig. Om det så bliver til et OL, betyder ikke så meget for mig,« siger bordtennisspilleren.

Ved siden af sin sport har han gang i mange andre ting. Blandt andet har han sin egen restaurant.

»Jeg spiller stadig på højt niveau, og jeg kan godt lide det med at træne igennem om formiddagen, og så har jeg resten af dagen, jeg kan bruge på andet. Jeg synes, det er et godt miks, at jeg stadig har med sporten at gøre, mens jeg er i gang med at kaste mig ud i andre ting,« fortæller Michael Maze, der i efteråret deltog i TV 2-programmet 'Vild med dans'.

Michael Maze har før haft stoppet karrieren men spiller nu igen. Foto: Emil Hougaard Vis mere Michael Maze har før haft stoppet karrieren men spiller nu igen. Foto: Emil Hougaard

Han elsker dog stadig at spille bordtennis og bliver ved på højt niveau, så længe kroppen kan holde til det.

Derfor ville han da også kun være glad, hvis han skulle med til den store begivenhed til sommer som repræsentant for Danmark.

»OL er kæmpestort. Man ville være et skarn, hvis man sagde, man ikke ville med. Jeg er også bare nødt til at tage det løbende; hvordan er niveauet, hvor meget kan jeg holde til? Jeg vil ikke være med til OL som turist. I dag har jeg måske også nogle andre interesser, der gør, at jeg ikke ønsker at rejse verden rundt for at kvalificere mig,« siger Michael Maze.

»Hvis jeg ikke selv føler, jeg kan være med på højeste klinge mere, hvis kroppen ikke kan tåle, at jeg spiller så mange kampe eller træner på samme niveau mere, vil jeg ikke tage til OL velvidende, at jeg ikke kan lave et stort resultat. Det har ikke min interesse,« siger bordtennisspilleren, der har været med til OL fire gange tidligere.