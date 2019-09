Trods personlig rekord var Maja Alm fredag mere end 13 sekunder fra at indfri VM-kravet i 5000 meter løb.

Orienteringsløberen Maja Alm missede fredag sit sidste forsøg på at kvalificere sig til det kommende atletik-VM i Doha.

Den 31-årige dansker har længe forsøgt at kvalificere sig i 5000 meter løb, og fredag var sidste chance for at nå under kravtiden på 15 minutter og 22 sekunder.

Alm satte godt nok personlig rekord ved et stævne i spanske Andujar i tiden 15 minutter og 35,81 sekunder, men det var alligevel et godt stykke fra at række til en VM-plads.

Danskeren blev nummer fire - 18 sekunder efter den japanske vinder Nozomi Tanaka.

Frem til 2018 blev Maja Alm fire gange i træk verdensmester i orienteringsløb på sprintdistancen.

Men da orienteringsløb ikke er på OL-programmet, har hun valgt at skifte til 3000 og 5000 meter løb på atletikbanen.

Sidste år fik Maja Alm en donation på 240.000 kroner af Salling Fondene i sit forsøg på at realisere OL-drømmen.

VM i atletik afholdes fra 27. september til 6. oktober i Doha.

/ritzau/