Der var royalt besøg, da den danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour fredag tog en flot triumf.

Sammen med sin nye hest Mount St John Freestyle blev det til en sejr i den svære klasse Grand Prix på Heslegaard Sportsrideklub.

Ekvipagen vandt sikkert med 76,76 procent, og der var flot fremmøde i hallen skriver Ridehesten.

Ikke blot i forhold til antallet, for en helt særlig person dukkede op for at se flot dressur.

Kronprinsesse Mary havde taget turen til Helsinge, og her stod hun ude på sidelinjen med et stort smil.

Det var da også en stærk præstation på banen af Laudrup-Dufour, der kun har haft Freestyle i stalden i ganske kort tid.

'Jeg tror, smilet siger det hele. I går red dronningen og jeg vores første Grand Prix sammen. Hun var spændt, glad og elskede bare at være derinde – det gjorde mig så ydmyg, at kunne ride på banen med denne fantastiske pige, og jeg kan ikke vente med at gøre det igen,' skriver Cathrine Laudrup-Dufour i et opslag på Instagram.

Her fortæller hun også, at deres debut ikke var helt uden fejl.

'Men når jeg har kendt hende i så kort tid, er jeg bare stolt af, jeg kunne mærke, hvor glad hun var for at danse rundt med mig, og hvordan hun elskede opmærksomheden'.

Det var i midten af oktober, dressurrytteren fortalte, at hun havde fået den nye hest.

Efter OL i Tokyo mistede hun begge sine topheste – makkeren Bohemian blev solgt i starten af 2023, og efter sidste sommers VM i dressur, skulle holdguld-vinderen Vamos Amigos tilbage til sine ejere i England.

Efterfølgende har Cathrine Laudrup-Dufour redet den unge og talentfulde Vividus op, og nu har hun så også overtaget Freestyle fra britiske Emma Blundell.

Laudrup-Dufour og Zinglersen-familien har sammen købt det halve ejerskab af hesten, der har gået stævner på højeste niveau med OL-rytteren Charlotte Dujardin.

Hesten har tidligere redet til flotte 89,505 procent i den sværeste klasse af dem alle – Grand Prix Freestyle – men den var ikke med ved OL i Tokyo, da Charlotte Dujardin valgte at satse på en anden hest.

Emma Blundell har tidligere udtalt, at hun drømmer om at se Freestyle ved OL i Paris, og nu er der altså blevet åbnet op for den mulighed.