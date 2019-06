Simon Hansen vandt højdespringsmatch ved European Games, selv om han normalt er sprinter på 100 og 200 meter.

Danmark lignede længe en taber ved kvalifikationsrunden, da det nye atletik-format DNA så dagens lys søndag aften ved European Games. Men det sluttede med en fin tredjeplads ud af seks nationer.

Og så var det endda en dansker, der snuppede mest opmærksomhed ved at vinde højdespringskonkurrencen i det sidste heat, hvor Danmark var oppe mod fem modstandere.

Normalt er Simon Hansen sprinter på 100 og 200 meter, men da Danmark fik et sent afbud fra højdespringer Jonas Kløjgaard og ikke havde andre højdespringere i truppen, tog Hansen en for holdet.

Det gik over al forventning. Hansen forsøgte sig med lavere højder end konkurrenterne, men da han klarede dem alle i modsætning til modstanderne, vandt han sensationelt konkurrencen.

Simon Hansen klarede først 1,80 meter, derefter 1,92 meter og endelig 1,94 meter, inden han kunne lade sig tiljuble af tilskuerne på Dinamo Stadium i Minsk. Med præstationen fulgte maksimale 12 point.

I afgørelsen slog han ukraineren Bohdan Bondarenko, der har vundet verdensmesterskabet.

Bondarenko forsøgte sig på højden 2,28 meter i jagten på at vinde den samlede konkurrence på tværs af kvalifikationsrunderne, og det udnyttede Simon Hansen altså.

I DNA er der tale om en holdkonkurrence med syv individuelle discipliner og to stafetter, hvoraf atleterne på den sidste bliver sendt tidsforskudt afsted, alt efter hvor mange point de har scoret hidtil i konkurrencerne.

Danmark lagde stille ud pointmæssigt. Frederik Schou-Nielsen lagde ud med at blive diskvalificeret for tyvstart på 100 meter, som var første disciplin. Det betød, at der ikke var point til Danmark.

I den efterfølgende disciplin, kvindernes længdespring, endte det med samme resultat for Janne Nielsen.

Så var det tid til kvindernes 100 meter, og her hentede Astrid Glenner-Frandsen en tredjeplads, der udløste otte point, og spydkasteren Marie Vestergaard scorede efterfølgende yderligere tre point.

I 4x400 meter mixed sørgede Gustav Nielsen, Zarah Buckwald, Emma Bomme og Nicolai Hartling for en femteplads, der gav fire point til samlingen.

Derefter hentede Danmark sin hidtil bedste placering. Andreas Martinsen blev nummer to på 110 meter hækkeløb og fik ti point for præstation. Dermed bevægede Danmark sig så småt væk fra sidstepladsen.

Senere blev den kvindelige hækkeløber Mette Graversgaard nummer fem og fik fire point.

Derefter stjal Simon Hansen billedet og sørgede for, at Danmark ikke startede sidst, da den afsluttende jagt skulle afgøre de endelige placeringer i runden.

I den afsluttende The Hunt stillede Danmark med Kristian Uldbjerg Hansen (800 m), Helene Holm Gottlieb (600 m), Benjamin Lobo Vedel (400 m) og Astrid Glenner-Frandsen (200 m), og de løb sig op igennem feltet, så det endte med en dansk tredjeplads.

Ukraine vandt foran Spanien, mens Portugal, Tyrkiet og Bulgarien sluttede på de sidste pladser.

Danmarks tredjeplads rakte ikke til en plads i semifinalen. I stedet venter opsamlingsheat på tirsdag.

